Krienser Eltern kritisieren Qualität des Hort-Essens aus Zürich

Stadt Kriens «Das Beste ist noch das Brot» – Eltern kritisieren Mittagstisch-Menus aus Zürich Krienser Eltern beklagten sich nicht nur über die massive Preiserhöhung für den Mittagstisch, sondern auch über das Essen selber. Die Stadt und die liefernde Cateringfirma nehmen Stellung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 04.02.2022, 19.00 Uhr

Da die Stadt Kriens knapp bei Kasse ist, erhöht sie die Betreuungstarife um 50 Prozent – als Beispiel bezahlt eine Familie mit einem Einkommen von 30’001 bis 35’000 Franken für den Mittagstisch neu 16.50 Franken pro Kind statt wie bisher 11 Franken. Eltern wehren sich dagegen mit einer Online-Petition. Bei den zahlreichen Kommentaren dazu fällt auf, dass nicht nur massiv Kritik an der Tariferhöhung geäussert wird, sondern auch am Essen an sich. Es wird seit August 2021 von Menu and More AG aus Zürich geliefert. Werbespruch: «Weil Kinder das Grösste sind.»

Zuvor wurde direkt in den Schulen gekocht, wo jedoch die Infrastruktur wegen immer mehr Schülerinnen und Schülern vielerorts zu klein geworden war. Ein Vater schreibt zum Beispiel als Kommentar:

«Seit das Essen aus Zürich kommt, müssen wir den Sohn dazu zwingen, in den Hort zu gehen. Das Essen ist gemäss seinen Angaben grottenschlecht, umwelttechnisch ein Irrsinn.»

Bei der Stadt Kriens ist zudem ein Brief von Eltern eingegangen, der unserer Zeitung vorliegt. Darin kritisieren diese das fade Essen, die harte oder verkochte Pasta oder den «undefinierbaren Fleischersatz».

Hier in Zürich beim Escher-Wyss-Platz wird das Essen von Menu and More zubereitet. Bild: PD/Menu and More

Fischstäbchen, aber auch geschmorter Chicorée im Angebot

Die in Zürich produzierten Gerichte werden schockgefroren angeliefert und vor Ort in speziellen Geräten aufgewärmt. Die Horte stellen die Menus vorab aus verschiedenen, täglich wechselnden Komponenten zusammen. Ein Blick in den aktuellen Plan zeigt: Von typischen Gerichten für Kinder wie Fischstäbchen und Fotzelschnitte bis zu gewagteren wie geschmortem Chicorée oder Sojaschnitzel ist vieles aufgelistet.

Bei der Bestellung spielt das Budget durchaus eine Rolle. Von den Hort-Verantwortlichen hört man aber auch, dass die Auswahl teils wenig kindgerecht sei: «Bulgur oder Lupinen mögen viele nun mal nicht.» Diese Woche gab’s am Mittagstisch etwa ein mildes Gemüsecurry mit Reis. «Es war laut meinen Kindern und den Kindern einer Kollegin nicht essbar – das Beste sei nicht zum ersten Mal noch das Brot gewesen», so eine Mutter.

Mmmmhhhh, Salat! Auch gesund soll das Essen im Hort sein. Symbolbild: Andrea Stalder

Laut Markus Buholzer, Rektor der Volksschule Kriens, wurde die Kritik am Essen erst jetzt per Brief und bei Rückmeldungen etwa zu den steigenden Tarifen von den Eltern an sie herangetragen. «Zuvor gab es nur vereinzelt Fragen von Hort-Leitenden.» Es sei schwierig abzuschätzen, wie stark die Kritik am Essen mit den Tarifen zusammenhänge. Natürlich gebe es Unterschiede, wenn die Menus aus einer Grossküche kommen und nicht vor Ort zubereitet werden: «Aber die Auswahl ist ebenso abwechslungsreich wie früher», sagt er. Dass da nicht jedes Gemüse gleich gut ankomme, gehöre zum Ausprobieren in den ersten Monaten.

«Ich verstehe den Ärger, wenn Eltern für etwas bezahlen, das die Kinder nicht mal essen – aber es muss drinliegen, dass auch etwas auf den Tisch kommt, das die Kinder nicht so kennen», sagt Buholzer und fügt an:

«Wir können nicht jeden Tag Spaghetti Carbonara auftischen.»

Sicher finde man immer auch Dinge, die optimiert werden können. Darum befinde man sich im ständigen Austausch mit Menu and More. Die Firma sei flexibel und offen für Anpassungen. «Wir werden die Reklamationen mit ihnen besprechen.»

Menu and More kocht bewusst salz-, zucker- und fettreduziert

Von einer «guten Zusammenarbeit und sehr positiven Rückmeldungen» aus Kriens spricht auch Stefanie Schweizer, Mediensprecherin von Menu and More, und stützt sich dabei auf die regelmässigen Besuche vor Ort und eine Umfrage Ende 2021. Gekocht werde bewusst salz-, zucker- und fettreduziert. «Wir kochen Teigwaren al dente und Gemüse knackig», sagt Schweizer. Wenn es vor Ort richtig «regeneriert» – also aufgewärmt – werde, sei es auch so auf dem Teller.

Alle Menus hätten eine Anleitung dazu, und die Verantwortlichen vor Ort würden geschult. Schliesslich sei die Hälfte des Angebots vegetarisch, «im Rahmen unserer Verantwortung für die Gesundheit und die Umwelt». Bei der jährlichen Kundenumfrage habe sich die Gesamtzufriedenheit in den letzten Jahren stets gesteigert und liege «über einer Schulnote 5». Eine Umstellung der Verpflegung bei Betreuungsangeboten sei immer mit vielen Emotionen verbunden. Sie sagt:

«Leider beisst man sich dann häufig an der Verpflegung fest, weil zum Essen alle etwas sagen können.»

Emmen ist seit 2018 bei Menu and More – und «sehr zufrieden»

Die Gemeinde Emmen bezieht das Essen für ihre Horte bereits seit 2018 von Menu and More. Die Zusammenarbeit ist gemäss Bildungsvorsteher Brahim Aakti (SP) angenehm: «Wir sind auch sehr zufrieden mit der Qualität des Essens – mir ist keine einzige Reklamation seitens Eltern oder Betreuender bekannt.»

Die Schule müsse bei der gesunden, ausgewogenen Ernährung eine Vorbildfunktion einnehmen, «was aber nicht heisst, dass es fünfmal pro Woche Quinoa geben sollte». Der Vertrag mit Menu and More läuft regulär Ende des laufenden Schuljahres aus. Die Gemeinde wird den Auftrag diesen Frühling neu ausschreiben.

Schmähpreis für Schülerhort-Essen in Luzern Das Essensangebot von Mittagstischen und Horten sorgte Ende 2019 auch in der Stadt Luzern für Diskussionen. Das Kinderparlament hatte damals den Schmähpreis «Saure Zitrone» an den Menülieferanten Viva Luzern vergeben. Es bemängelte ebenfalls verkochte Pasta und zudem zu gemüselastige Gerichte. Seither werden die Schülerinnen und Schüler regelmässig befragt und die Ergebnisse fliessen in die Essensauswahl ein. Zudem führte Viva für die Mitarbeitenden bezüglich Aufwärmen und Präsentieren der Speisen zusätzliche Schulungen durch. (hor)

