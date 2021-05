Stadt Kriens Grossfeld-Altersheim wird abgerissen - und durch zwei Neubauten ersetzt Der markante Sichtbetonbau des Krienser Grossfeld-Altersheims soll einem modernen Neubau weichen. Ein Zürcher Architekten-Team hat sich beim Wettbewerb durchgesetzt. Roman Hodel 25.05.2021, 11.00 Uhr

Viel Holz, begrünte Dachterrassen und das alles in einer parkähnlichen Landschaft. So wird sich das Altersheim Grossfeld in ein paar Jahren präsentieren. Die Heime Kriens AG und die Stadt Kriens haben am Dienstag das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs präsentiert. Es heisst Tre Giardini (Drei Gärten) und stammt vom Planerteam ww Architekten SIA Zürich und Cadrage Landschaftsarchitekten. Es wird aus zwei Neubauten bestehen: