Stadt Kriens will für knapp 4 Millionen Franken die Schulen technisch aufrüsten In der Sekundarschule sollen alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes Notebook erhalten. Einige Beschaffungen werden aus Spargründen allerdings gestaffelt ausgeführt. Stefan Dähler 25.11.2020, 11.30 Uhr

Blick ins Schulhaus Roggern in Kriens. Bild: Roger Grütter (11. Mai 2020)

Im Rahmen der Umstellung auf den Lehrplan 21 müssen die Gemeinden ihre IT-Ausrüstung an den Schulen stark ausbauen. Dies, weil digitale Kompetenzen mit dem neuen Lehrplan mehr Gewicht erhalten. Der Kanton empfiehlt, dass auf Sekundarschulstufe alle Schüler über ein persönliches Notebook verfügen. In der 3. bis 6. Primarklasse soll ein Notebook für zwei Kinder vorhanden sein, in der 1. und 2. Klasse ein Tablet für vier Kinder.