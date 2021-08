Luzerner SVP-Politiker zum Stadt-Land-Graben

LUZERN Luzerner SVP-Grössen widersprechen sich beim Thema Stadt-Land-Graben SVP-Präsident Marco Chiesa und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi geisseln die Städter, die «immer mehr auf Kosten der Landschaft leben» würden. Der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter stützt diese Aussagen, andere Exponenten der Luzerner SVP widersprechen. Lukas Nussbaumer 12.08.2021, 05.00 Uhr

Der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter ist wie SVP-Präsident Marco Chiesa und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi der Meinung, es gäbe in der Schweiz eine Stadt-Land-Problematik: «Ich stelle auch im Kanton Luzern einen relativ tiefen Graben zwischen Stadt und Land fest. Darauf müssen wir aufmerksam machen.» Bild: Jakob Ineichen (26.6.2021

Die Landbevölkerung zahle immer mehr die Privilegien der Städte, findet Marco Chiesa. Und der Präsident der SVP Schweiz glaubt auch: «Die Luxus-Linken und Bevormunder-Grünen leben abgehoben in ihren Blasen, ohne Bezug zur Realität der meisten Menschen in diesem Land. Verächtlich schauen sie auf die Landbevölkerung hinab.»

Chiesa ist mit diesen Aussagen nicht der einzige SVP-Politiker, der in seiner 1.-August-Rede scharf auf die Städter schoss. Auch Fraktionschef Thomas Aeschi sprach davon, dass «die grossen Städte immer mehr auf Kosten der Landschaft leben». Viele dieser «linksgrünen Wohlstandsverwöhnten» hätten «wenig für die Landbevölkerung übrig, obwohl sie von den Transferzahlungen der Landschaft profitieren».

Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, bewirtschaftet derzeit den Stadt-Land-Graben.



Bild: Sandra Ardizzone (Lenz GR, 7.8.2020)

Die Wortwahl der nationalen Parteispitze steht im krassen Widerspruch zu Aussagen von Luzerner SVP-Grössen, welche diese auf der Website unter dem Titel «Stadt und Land - Ein Kanton – Testimonials» des Kantons Luzern machen. Dies in einer von Regierungspräsident Marcel Schwerzmann initiierten und wöchentlich aktualisierten Stadt-Land-Serie, in der sich Luzerner Politikerinnen und Politiker aus allen Parteien äussern können. Das Ziel des parteilosen Krienser Regierungsrats in seinem Präsidialjahr lautet: «Städtische und ländliche Regionen müssen sich wieder näherkommen, enger zusammenarbeiten und gemeinsam den Kanton vorwärtsbringen.»

Das Gegeneinander-Ausspielen bringt politisch nichts

Die Luzerner SVP-Kantonalpräsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold-Sidler kann das Ziel von Marcel Schwerzmann unterschreiben. Und sie drückt mit dem folgenden Satz ziemlich exakt das Gegenteil von dem aus, was Chiesa und Aeschi am Nationalfeiertag gesagt haben: «Lasst uns nicht Stadt und Land gegeneinander ausspielen, sondern heben wir die Vorteile beider Seiten hervor.»

Das Testimonial von Angela Lüthold-Sidler auf der Website des Kantons. Es ist eines von mehreren solchen Testimonials, die zu einer von Regierungspräsident Marcel Schwerzmann initiierten und wöchentlich aktualisierten Stadt-Land-Serie gehören. Denn das Ziel von Schwerzmanns Präsidialjahr lautet: «Städtische und ländliche Regionen müssen sich wieder näherkommen, enger zusammenarbeiten und gemeinsam den Kanton vorwärtsbringen.» www .lu.ch

Auch SVP-Kantonsratspräsident Rolf Bossart aus Schenkon und SVP-Fraktionschef Armin Hartmann aus Schlierbach betonen in ihren Statements, wie wichtig eine Verbesserung des Verständnisses zwischen Stadt und Land sei. Hier die beiden Screenshots ihrer Testimonials auf der Website des Kantons Luzern:

SVP-Kantonalpräsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold-Sidler sagt auf Anfrage, Chiesa und Aeschi hätten wohl Gründe gehabt für ihre Aussagen. Schliesslich sei der Graben zwischen Stadt und Land in manchen Kantonen tatsächlich gross – «sicher grösser als im Kanton Luzern». Die Nottwiler Unternehmerin ist jedoch überzeugt: «Stadt und Land gegeneinander auszuspielen, bringt politisch nichts.» Also vergrault die nationale Spitze in den Städten potenzielle SVP-Wähler? «Wenn man den Stadt-Land-Graben so zur Sprache bringt, wie das Marco Chiesa tut, hilft uns das in den Städten sicher nicht», so Lüthold.

Franz Grüter kündet Fakten zu provokativen Aussagen an



Franz Grüter, der Vorgänger von Lüthold an der Spitze der SVP des Kantons Luzern und heute einer von drei Vizepräsidenten der SVP Schweiz, ist mit den Aussagen von Chiesa und Aeschi hingegen einverstanden. «Ich stelle auch im Kanton Luzern einen relativ tiefen Graben zwischen Stadt und Land fest. Darauf müssen wir aufmerksam machen», sagt der Nationalrat aus Eich. Die SVP werde die laut Grüter «klaren Aussagen von Chiesa und Aeschi» demnächst mit Fakten untermauern. «Das wird letztlich zu einer guten Diskussion führen», glaubt der Unternehmer.

Befürchtungen, die SVP erleide in den Städten mit ihrem Stil weitere Verluste, teilt Grüter nicht. «Wer die links-grüne Politik vertritt, wählt uns sowieso nicht. Es gibt jedoch auch in den Städten bürgerlich denkende Leute, die unserer Meinung sind.» Er sei an einem Graben zwischen Stadt und Land nicht interessiert, betont der frühere Kantonsrat. Wer das existierende Problem aber einfach totschweige, trage nichts zu einer Lösung bei.