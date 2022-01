Stadt Luzern Velostation: 11 Millionen für den Rohbau – gleiche Bauweise wie in städtischen Autoparkhäusern Die unterirdische Velostation soll mit Bohrpfahlwänden erstellt werden. Diese Methode kennt man in Luzern bereits von anderen Projekten. So setzen sich die Baukosten zusammen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Am 13. Februar stimmt die Stadt Luzern über einen Kredit von 19,3 Millionen Franken für den Bau einer unterirdischen Velostation beim Bahnhof ab. Die Kosten werden kontrovers diskutiert – auch deshalb, weil vergleichbare Projekte in Zürich oder Sursee ein tieferes Preisschild aufweisen (wir berichteten).

Über eine Rampe gelangt man in die unterirdische Velostation an der Bahnhofstrasse. Visualisierung: Stadt Luzern

Reine Baukosten betragen 16 Millionen

Laut Roger Schürmann, Projektleiter im städtischen Tiefbauamt, kann man diese Projekte aber nicht automatisch auf das Luzerner Vorhaben übertragen. So seien im vorliegenden Kredit auch die Betriebskosten für die ersten 10 Jahre enthalten (total 1,5 Millionen Franken). Der Baukredit beträgt somit noch 17,8 Millionen. Nach Abzug einer Reserve für Unvorhergesehenes betragen die reinen Baukosten rund 16 Millionen Franken. Darin bereits enthalten ist zudem eine Sicherheitsmarge von etwa 10 Prozent.

Die Stadt scheint bei der Velostation eher pessimistisch zu budgetieren. Negativschlagzeilen über nachträgliche Kostenexplosionen wie etwa bei der Cheerstrasse oder beim Krienser Zentrumsprojekt will man möglichst vermeiden. Dazu sagt Roger Schürmann:

«Günstig ist die Lösung nicht. Aber die Kosten sind für diese innerstädtische Lage absolut verhältnismässig und gerechtfertigt.»

Auch im Vergleich mit anderen Städten sei das Luzerner Projekt unter dem Strich kaum teurer, wenn man etwa die Erstellungskosten pro Veloplatz betrachte.

150 Pfähle fixieren die Bodenplatte im Grundwasser

Mit Abstand der grösste Brocken ist der Rohbau der Velostation – der Posten «Baugrube» schlägt mit 7 Millionen Franken zu Buche, für die Betonierung sind weitere 4 Millionen eingeplant. Roger Schürmann erläutert die vorgesehene Bauweise: Die Aussenwände der Velostation werden mittels Bohrpfahlwänden erstellt. Dabei werden dicht aneinander liegende Pfähle mit Beton gefüllt. Diese Methode wurde beispielsweise in den Parkhäusern Allmend und Casino verwendet. Dort sind die wellenförmigen Wände sehr gut sichtbar.

Gleiche Bauweise: Die Wände der Parkhäuser Allmend (links) und Casino. Bilder: Stadt Luzern

Anspruchsvoll wird dann die Betonierung der Bodenplatte. Diese liegt mitten im Grundwasser und muss mit 150 Pfählen gegen Auftrieb gesichert werden.

Alle Leitungen laufen über die Decke der Velostation

Vergleichsweise teuer (1 Million) ist die Verlegung der Werkleitungen, die zahlreich unter der Bahnhofstrasse verlaufen – darunter auch internationale Telekommunikationsleitungen. Schürmann sagt:

«Es war in der Planung anspruchsvoll, für alle Werkleitungen eine Lösung zu finden.»

Fündig geworden ist man nun in Form eines Werkleitungskanals über der Velostation, der gleichzeitig eine statische Funktion in der Decke übernimmt. Da die Leitungen auch während der Bauphase in Betrieb bleiben müssen, werden sie in einem Provisorium am Rand der Baustelle vorbeigeführt.

Velostation war ursprünglich kleiner geplant

Der grösste Kostentreiber sei allerdings nicht der komplexe Standort im Stadtzentrum, sondern die Grösse der Anlage, betont Roger Schürmann. Als die Stadt 2019 über den Projektierungskredit für eine Velostation abstimmte, ging man noch von 1100 Abstellplätzen und Baukosten von 13,5 Millionen Franken aus. Die jetzt geplante Velostation ist mit bis zu 1500 Plätzen deutlich grösser. Gemäss Roger Schürmann braucht es diese Plätze gerade auch im Hinblick auf den Durchgangsbahnhof, dem vermutlich Hunderte von Veloabstellplätzen weichen müssen:

«Wir brauchen eine Lösung, bevor der Bau des Bahnhofs beginnt.»

Hinzu komme, dass sich der Bedarf an Veloabstellplätzen am Bahnhof (heute sind 3500 verfügbar) mittelfristig verdoppeln werde.

Der Bund zahlt 1,7 Millionen an die Velostation

Sagen die Stimmberechtigten am 13. Februar Ja, wird sich auch der Bund am Bau der Velostation beteiligen. Er zahlt 1,7 Millionen Franken übers Agglomerationsprogramm. Den Rest zahlt die Stadt. Die SBB beteiligen sich nicht am Bau – im Gegensatz zu Sursee, wo die SBB ein unterirdisches Veloparking am Bahnhof voraussichtlich mitfinanzieren. Roger Schürmann erklärt, dass sich die SBB nur in Einzelfällen beteiligen, wenn sonst keine Bundessubventionen fliessen. Grundsätzlich sei die Parkierung (Auto und Velo) am Bahnhof aber nicht Sache der SBB, sondern der Standortgemeinde.

