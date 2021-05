sTADT lUZERN 30 «Plauderbänkli» laden zu Begegnungen ein In verschiedenen Quartieren der Stadt Luzern sind 30 rote und grüne Sitzbänke neu auch «Plauderbänkli». Mit der Aufschrift: «Lust zu Plaudern? Hier hat’s noch Platz» laden die Sitzgelegenheiten zum Gespräch ein. 11.05.2021, 09.00 Uhr

Eines der Plauderbänkli, hier beim Zöpfli. Bild: PD

(pw) In verschiedenen Quartieren der Stadt ziert seit einigen Tagen auf 30 Sitzbänkli die Aufschrift «Plauderbänkli – Lust zu Plaudern? Hier hat’s noch Platz». Dies schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung. Die Lancierung des «Plauderbänkli»-Projekts war für Frühling 2020 geplant, fiel also genau in die Zeit des Shutdowns. Auch jetzt, ein Jahr später, bestünden wegen Covid-19 noch etliche Einschränkungen. «Doch gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen.» Dies natürlich mit Vorsicht und unter Einhaltung der Schutzmassnahmen.