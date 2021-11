Luzern: 50 Fälle nach Coronatests im Sälischulhaus

Stadt Luzern 50 Coronafälle nach Testaktion an Sälischulhaus – nun gilt Maskenpflicht Im Schulhaus Säli/Steinhof in Luzern ist es zu einem grossen Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt wurden rund 50 Personen positiv getestet. Aus diesem Grund gilt bis Ende Woche eine Maskenpflicht. 24.11.2021, 09.38 Uhr

Das Schulhaus Steinhof in Luzern.







Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. Februar 2021

Am Montagmorgen fand an den Schulen Säli/Steinhof in Luzern eine gross angelegte Testaktion statt. Grund dafür waren mehrere positive Corona-Fälle bei den Schülerinnen und Schülern. Nun liegen die Testergebnisse vor.