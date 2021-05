Stadt Luzern 5G-Antenne auf der Uni Luzern gibt weiter zu reden – Swisscom hofft auf Grundsatzurteil Die Swisscom hat ein zweites Baugesuch zur 5G-Antenne auf dem Universitätsdach eingereicht. Dies, obwohl das erste Baugesuch noch beim Kantonsgericht hängig ist. Was steckt dahinter? Simon Mathis 11.05.2021, 05.00 Uhr

Die 5G-Antenne auf dem Dach der Universität Luzern gibt zu reden.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Januar 2020)

Die 5G-Antenne auf dem Dach der Universität Luzern ist fast schon ein Symbol der kontroversen Diskussion um den Mobilfunk-Ausbau. Sie war die erste 5G-Antenne der Region und geriet in Kritik, weil die Stadt die Aufrüstung der bestehenden Antenne im Bagatellverfahren bewilligt hatte. Es folgte ein juristischer Slalomlauf. Per Rechtsbegehren wollten 5G-Gegner ein nachträgliches ordentliches Baugesuch erwirken.

Die Stadt Luzern stützte dieses Anliegen und verlangte von der Swisscom ein solches Baugesuch. Die Swisscom hingegen focht das Begehren vor Kantonsgericht an. Ein Urteil in dieser Sache ist noch nicht gefallen. Inzwischen hat die Swisscom aber trotzdem ein Baugesuch eingereicht. Dies geht aus der offiziellen Auflage hervor. Wie ist das zu erklären?

Antenne soll 80 Zentimeter höher werden

Swisscom-Sprecher Armin Schädeli erläutert die Situation auf Anfrage wie folgt: Das neue Gesuch betreffe die Aufrüstung auf eine sogenannte «All-in-one-Antenne». Diese vereint mehrere Frequenzen – die für 3G, 4G und 5G genutzt werden – in einer einzigen Antennenebene. Dadurch erhalte die Antenne ein «deutlich schlankeres, kompaktes» Aussehen, werde aber 80 Zentimeter höher. Und dafür brauche es ein ordentliches Baugesuch.

Hat sich damit das Gerichtsverfahren erübrigt? Nein, sagt Schädeli – für die Swisscom sei ein Urteil in dieser Sache zentral. Denn es befasse sich mit der Grundsatzfrage, ob nach einem Bagatellverfahren nachträglich noch ein Baugesuch eingefordert werden kann. Bei der Uni-Antenne habe sich diese Frage zwar erübrigt, in anderen Fällen jedoch nicht. Die Swisscom empfindet das Urteil also gewissermassen als richtungsweisend.

Einsprache bis 12. Mai möglich

Derweil formiert sich auch gegen das neue Baugesuch für die Uni-Antenne Widerstand. Die 5G-Gegner sammeln zurzeit Unterschriften gegen die Aufrüstung. Zur Einsprache berechtigt seien alle Personen, «die innerhalb des Einspracheradius wohnen, arbeiten oder ein Grundstück besitzen», heisst es in einem Unterschriftenbogen. Der Radius beträgt gut 850 Meter rund um die Antenne, umfasst also Teile der Altstadt, der Neustadt und des Tribschenquartiers. Die Einsprachefrist läuft am 12. Mai ab. Zum laufenden Verfahren äussert sich die Stadt Luzern nicht.

FDP will 5G-Ausbau beschleunigen

Während die 5G-Gegner mobilisieren, will die FDP der Stadt Luzern den Ausbau des 5G-Netzes beschleunigen. Die Partei fordert den Stadtrat in einem Postulat dazu auf, zu prüfen, ob geeignete Standorte auf städtischer Infrastruktur für die Installation von 5G-Antennen zur Verfügung gestellt werden können. Ausserdem solle sich die Stadt beim Kanton und den umliegenden Gemeinden dafür einsetzen, den Ausbau voranzutreiben.

Die FDP fordert vor allem die vermehrte Nutzung von sogenannten «adaptiven Antennen», welche die Leistung an jenen Orten konzentrieren, in dem 5G genutzt wird. Adaptive Antennen seien «sparsamer beim Energieverbrauch und führten zu tieferen Strahlenimmissionen». Demgegenüber fürchten die 5G-Gegner eine höhere Strahlenbelastung. Es gebe «keinerlei Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen von 5G auf unsere Gesundheit», schreiben sie im Unterschriftenbogen zur Uni-Antenne.