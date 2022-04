Stadt Luzern 75 Jahre Tanzschule Scheitlin: Wie aus einer Pioniertat eine Luzerner Institution wurde Das Studio Scheitlin gehört zu den ältesten Tanzschulen der Stadt Luzern. Die Erinnerungen an das legendäre Gründerpaar sind noch immer sehr lebendig. Sabina South Jetzt kommentieren 28.04.2022, 12.00 Uhr

Bice (1909–1993) und Daniel Scheitlin (1911–2001), Gründerpaar der Tanzschule Scheitlin. Bild: PD

Ein kleines Äffchen huscht durch die Garderobe. Zwischen Schminktischen und Kleiderständern tänzeln erwachsene Frauen in Richtung Toilette. Noch schnell das letzte Angstbisi; und schon geht's auf die Bühne. Anfang April präsentierten die Schülerinnen des Tanzstudios Scheitlin sowie der Tanzschule Dance-Fusion Uri die Produktion «Frame of Life», eine choreografische Hommage an das Gründerpaar des Ballettstudios Scheitlin. Denn die traditionsreiche Luzerner Tanzschule feiert 2022 das 75-Jahr-Jubiläum.

«Ein ungewöhnlicher und mutiger Schritt»

Bice und Daniel Scheitlin wurden nach dem Zweiten Weltkrieg für die Leitung des ersten professionellen Ballettensembles des Stadttheaters Luzern engagiert. «Nebenbei haben sie ihre eigene Ballettschule, das Ballettstudio Scheitlin in der Hans-Holbein-Gasse aufgebaut», sagt Anika Sövegjarto. Die Bewegungspädagogin hat die Leitung des «Studios Scheitlin», wie die Schule neuerdings heisst, im Sommer 2020 übernommen.

«Für Bice und Daniel war es bestimmt ein ungewöhnlicher und mutiger Schritt, in Luzern eine Ballettschule zu gründen»,

fügt sie an. Doch der Mut sollte sich auszahlen: Das Ehepaar habe nach ihrem zehnjährigen Engagement am Stadttheater von den Einnahmen ihrer Schule leben können. 1959 zogen sie mit ihrer Ballettschule an den heutigen Standort im Innenhof der Sempacherstrasse. Die Räumlichkeiten dienten dem Ehepaar damals als Arbeits- und Wohnort.

Ihre Anfänge als Tanz-Duo lagen im Luzerner Stadttheater. Bild: PD

Angeboten wurde ausschliesslich klassischer Ballettunterricht. Die Zielgruppe bestand vorwiegend aus jungen Mädchen, die davon träumten, Ballerina zu werden. «Ich war mit meinen Eltern im Theater und sah im Kindermärchen diese süssen tanzenden Mäuschen», erinnert sich Maria Bügler. Nach dem Besuch im Theater erbettelte sich die heute 78-Jährige bei ihren Eltern Unterricht im Ballettstudio Scheitlin. «Ich erinnere mich gerne daran, wie Frau Scheitlin am Klavier sass, ihre Haare in einem strengen Chignon hochgesteckt, während ihr Mann unsere Bewegungen kontrollierte.» Tanz habe sie ihr ganzes Leben begleitet und spiele auch heute noch eine Rolle. «Ich mache regelmässig Ballettübungen zu Hause.»

Auch heute noch macht sie zu Hause Ballettübungen. Bild: PD

Das Chignon ist unter anderem auch Anika Sövegjarto in Erinnerung geblieben. «Als Vierjährige war ich bei Bice Scheitlin noch ein paar Jahre lang im Unterricht», sagt sie. Nach deren Tod 1993 engagierte Daniel Scheitlin einen Tänzer aus den USA. Lee Wigand, der neue Ballettlehrer, unterrichtete erstmals nach der Methode der Royal Academy of Dance. Es wurden weitere Tanzstile wie Jazz, Hip-Hop und Flamenco in den Stundenplan aufgenommen. 2000 übernahm Wigand die Leitung der Tanzschule. 2001 verstarb Daniel Scheitlin 90-jährig.

Sie legten den Grundstein für eine lange Tradition: Bice und Daniel Scheitlin. Bild: PD

Das Tutu hat noch seinen Platz

Inzwischen sind die unterschiedlichen Tanzstile fester Bestandteil des Studios Scheitlin: Von klassischem Ballett über Contemporary Jazz bis zu Kindertanz. «Bei uns sind alle willkommen, Kinder wie Erwachsene, gerade so wie sie sind», betont Sövegjarto. Obwohl das Tutu bei Aufführungen durchaus noch seinen Platz hat, sind Schülerinnen längst keiner Tragepflicht mehr unterworfen. Auch der schwarze Flügel von Bice Scheitlin steht inzwischen nicht mehr im Ballettsaal und doch ist auch in den letzten 75 Jahren einiges gleich geblieben, so Sövegjarto:

«Die Erinnerung and Bice und Daniel Scheitlin lebt weiter im Namen des Studios und in unseren Erinnerungen.»

Sie betont, dass auch heute noch ehemalige Schülerinnen und Schüler der Scheitlins in den Unterricht kommen. «Wir haben einen guten Ruf, der uns bestimmt auch in Zukunft im Geschäft bleiben lassen wird.»

