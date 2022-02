Luzern: Ufermauer am St. Karliquai wird wieder aufgebaut

Stadt Luzern Nach Rutschung der Ufermauer: St. Karliquai soll im April wieder teilweise geöffnet werden Die abgerutschte Mauer am Reussufer wird nun wieder aufgebaut, wie der Kanton mitteilt. Wegen der erwarteten Schneeschmelze müsse es schnell gehen. 07.02.2022, 14.58 Uhr

Die Arbeiten an der abgerutschten Ufermauer am St. Karliquai in Luzern. Bild: Kanton Luzern

Die vor rund drei Wochen abgerutschte Ufermauer am St. Karliquai in Luzern wird nun wieder aufgebaut. Das teilt der Kanton Luzern mit. Eine Teilöffnung der Strasse ist auf Ende April geplant. «Im Hinblick auf die Schneeschmelze und somit einem Ansteigen der Wasserstände in der Reuss müssen die Arbeiten zügig vorankommen», heisst es in der Mitteilung.