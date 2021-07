Stadt Luzern Achtung Lebensgefahr: Warum Sie jetzt nicht in der Reuss schwimmen sollten Der Pegelstand der Reuss steigt und steigt. Wer jetzt im Fluss schwimmt, riskiert wortwörtlich Kopf und Kragen. 09.07.2021, 21.03 Uhr

Die Reuss führt derzeit so viel Wasser mit sich wie noch nie in diesem Jahr. Für den Fluss gilt bis zur Mündung Kleine Emme eine erhebliche Hochwassergefahr. Deshalb hat die Polizei den Zugang in die Reuss beim Naturkundemuseum am Freitag gesperrt, wie die Stadt Luzern in einem Facebook-Post schreibt.