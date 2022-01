Adligenswil, Luzern: Autofahrer mit vereisten Scheiben verzeigt

Stadt Luzern / Adligenswil Zwei Autofahrer mit vereisten Scheiben verzeigt Am Dienstagmorgen hat die Polizei zwei Autofahrer angehalten, die mit vereisten und nur teilweise frei gekratzten Scheiben unterwegs waren. Die Autofahrer müssen mit einer Busse oder einer Geldstrafe rechnen. 18.01.2022, 16.05 Uhr

Wer nur die Hälfte der Frontscheibe von Eis befreit, wie beim Auto auf diesem Bild, wird bei einer Kontrolle verzeigt. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstagmorgen stoppte und kontrollierte die Luzerner Polizei in Adligenswil und der Stadt Luzern zwei Autolenker mit teils noch vereisten Scheiben. Beide Autofahrer hätten die Front- und Seitenscheiben ungenügend gereinigt, so die Polizei in einer Mitteilung.