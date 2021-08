Stadt Luzern: Alkoholisiert am Steuer – Führerausweis weg

Luzern Alkoholisiert am Steuer – Führerausweis weg Die Luzerner Polizei hat am Sonntag einer Autofahrerin und einem zuvor verunfallten Lieferwagenlenker den Führerausweis abgenommen. Beide waren alkoholisiert mit ihrem Fahrzeug unterwegs. 23.08.2021, 09.56 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, zirka 4.30 Uhr, wurde eine 36-jährige Autofahrerin in der Stadt Luzern kontrolliert. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte, konnte die Frau an der Seidenhofstrasse angehalten werden, nachdem sie eine Sicherheitslinie überfuhr und mit überhöhtem Tempo unterwegs war. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille.