Am-Rhyn-Haus in Luzern für über sechs Millionen Franken saniert

Stadt Luzern Am-Rhyn-Haus für 6,69 Millionen Franken saniert: Räume können für Anlässe gemietet werden Die Sanierung dauerte etwas länger und kostete etwas mehr als geplant. Dafür ist das denkmalgeschützte Am-Rhyn-Haus in der Luzerner Altstadt jetzt wieder für die Bevölkerung offen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 22.03.2022, 19.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impression aus dem Am-Rhyn-Haus: Der festliche Am-Rhyn-Saal im 1. Obergeschoss des Hinterhauses mit Blick auf die gegenüberliegende Reussseite. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. März 2022)

Das jahrhundertealte Am-Rhyn-Haus an der Furrengasse in der Luzerner Altstadt, direkt anschliessend an das Rathaus, ist ein historisches Prunkstück. Seit hier 2008 das Picasso-Museum auszog und auf der anderen Reussseite in die Sammlung Rosengart integriert wurde, blieb das Gebäude aber weitgehend ungenutzt. Es war zudem in einem baulich sehr schlechten Zustand.

Das hat sich jetzt geändert. Das seit 1957 unter eidgenössischem Denkmalschutz stehende Am-Rhyn-Haus, eines der repräsentativsten Bürgerhäuser in Luzern, wurde von Mai 2020 bis Anfang 2022 umfassend saniert. Am 2. April kann es von der Bevölkerung an einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Es steht danach endlich wieder für eine hauptsächlich öffentliche Nutzung zur Verfügung.

Medienvertreter durften bereits am Dienstag einen Augenschein nehmen. Der Eindruck ist überwältigend. In dem aus zwei um einen Innenhof gebauten Häusern bestehenden Gesamtgebäude befindet sich auf drei Stockwerken eine Vielzahl unterschiedlicher Räume. Sie dienten den früheren Besitzern, der Patrizierfamilie Am Rhyn, als Wohngebäude und zur Beherbergung von Gästen.

Saal im Vorderhaus. Die Volutensäulen sind mit Malereien von 1618 verziert. Bilder: Dominik Wunderli (22. März 2022) Die Sala Terrena im Erdgeschoss des Vorderhauses mit Jagdszenen, Harlekin und Lautenspielerin. Eines der Eckzimmer im 1. OG des Hinterhauses. Nebenzimmer im Erdgeschoss des Hinterhauses mit zwei Sitzgruppen und Landschaftsgemälde. Das gleiche Nebenzimmer aus einem anderen Blickwinkel. Nochmals das gleiche Nebenzimmer mit Blick auf die Kapellbrücke und den Wasserturm. Der Am-Rhyn-Saal im 1. OG des Hinterhauses mit Täferwand, Konsoltischchen und historischen Hopfengärtnerstühlen. Hier wie in vielen anderen Räumen des Am-Rhyn-Hauses können künftig Bankette und Apéros stattfinden. Ein weiteres Eckzimmer (Cheminéezimmer) im 1. OG des Hinterhauses. Von links: Roman Brunner, Teamleiter Denkmalpflege und Kulturgüterschutz der Stadt Luzern; Sylvie Bättig, Bauherrenvertreterin Immobilien der Stadtluzerner Baudirektion, sowie Barbara Meyer, Betriebsleiterin Rathaus und Am-Rhyn-Haus. Der Luzerner Saal im Erdgeschoss des Hinterhauses mit Kachelofen und Gemälde «Das Gastmahl des reichen Prassers» (oberitalienischer Künstler, Anfang 18. Jahrhundert). Kuno-Müller-Zimmer im Hinterhaus im Gedenken an den Luzerner Schriftsteller. Rechts ein Pult mit Ledereinfassung. Eckzimmer (Cheminéezimmer) im 2. OG des Hinterhauses. Der Am-Rhyn-Saal im 1. Obergeschoss des Hinterhauses. Der Anna-Maria-Saal im Hinterhaus. Nochmals der Anna-Maria-Saal mit seiner einzigartigen Stuckdecke Brückenverbindung zwischen Vorderhaus und Hinterhaus im Innenhof. Festsaal im 3. Obergeschoss des Vorderhauses mit modernen Kronleuchtern und Riegwand. Unter dem Parkettboden wurde eine Bodenheizung eingebaut. Von links: Sylvie Bättig, Barbara Meyer und Roman Brunner in einem Nebenzimmer im 1. OG des Hinterhauses.

Vorderhaus zwischen 1616 und 1618 neu gebaut

Das Vorderhaus, dessen Eingang sich an der Furrengasse befindet, wurde zwischen 1616 und 1618 neu gebaut. Schon die Sala Terrena links nach dem Eingang ist eindrücklich. «Sie ist wertvoll, weil sie in der Tradition südländischer Gartensäle steht, mit Fresken von Jagdszenen, Reiterspielen, Lautenspielern und Arlecchino», erklärte Roman Brunner, Teamleiter Denkmalpflege und Kulturgüterschutz der Stadt Luzern, bei der Besichtigung.

Die Sala Terrena im Erdgeschoss des Vorderhauses an der Furrengasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. März 2022)

«Die grösste Herausforderung bei der Gesamtsanierung bestand darin, den Originalzustand zu erhalten und gleichzeitig die Räume und Einrichtungen auf die künftigen Nutzungen auszurichten», sagte Sylvie Bättig, Bauherrenvertreterin Immobilien der Stadtluzerner Baudirektion. «Dies konnte dank der subtilen Herangehensweise der Co. Architekten AG, Bern, in Zusammenarbeit mit sowohl der Luzerner kantonalen als auch städtischen Denkmalpflege erreicht werden.» Während der Arbeiten wurden sämtliche Oberflächen sowie die Ausstattung mit Kachelöfen, Cheminées, Bildern und Möbeln fachgerecht restauriert.

Fehlende Fragmente

«Innerhalb der Fachgruppe, bestehend aus Architekt, Denkmalpflege und Bauherrschaft, wurde intensiv diskutiert, wie weit die Originalsubstanz ergänzt und wiederhergestellt werden soll», sagte Bättig. «Alt sein lassen», lautet hier der denkmalpflegerische Ansatz. Oder:

«Restaurieren, aber nicht überrestaurieren.»

Das erinnert an die Debatte, die vor ein paar Jahren beim grösstenteils verbrannten Bilderzyklus der Kapellbrücke geführt wurde.

Der Festsaal im 3. Obergeschoss des Vorderhauses mit einem «modern interpretierten Kronleuchter» an der Decke. Hinten ein alter Kachelofen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. März 2022)

Auf den neuesten Stand gebracht wurden die technischen Einrichtungen, etwa Licht und Heizung. Im prächtigen Festsaal im 3. OG des Vorderhauses wurde unter dem Parkettboden eine Bodenheizung eingebaut. Für Licht sorgen jetzt anstelle der alten Leuchter «modern interpretierte Kronleuchter», wie es Brunner formuliert. Alt und neu: Das gibt zum Teil faszinierende Kontraste. In einem Saal steht etwa ein mit Infrarot geheizter Ofen neben volutenförmigen Stützen aus der ursprünglichen Bauzeit.

Auch das reussseitige, 1785/86 im damals zeitgemässen Louis-XVI-Stil fast vollständig neu ausgestattete Hinterhaus wurde umfassend saniert. Der Anna-Maria-Saal im obersten Geschoss enthält eine einzigartige Stuckdecke sowie Porträts der Am-Rhyn-Familie. Um auch die weiteren Räume nutzbar zu machen, wurden moderne WCs, Nasszellen und sogar eine Küche eingebaut. Möbel, Ölbilder, Hinterglasmalereien, vergoldete Spiegel wurden restauriert, gereinigt und wieder am ursprünglichen Ort platziert.

Mehrkosten wegen Planänderung bei Liftanlage

6,69 Millionen Franken kostet die Gesamtsanierung. Der Stadtrat erhöhte den 2017 vom Stadtparlament bewilligten Kredit von 6,01 Millionen Franken 2019 um 680'000 Franken. Zu Mehrkosten führte unter anderem eine Planänderung bei der neuen Liftanlage, die zunächst an anderer Stelle im Innenhof hätte stehen sollen. Dazu kamen zusätzliche Aufwendungen bei der Haustechnik, der Sicherheit und dem Brandschutz. Zu unvorhersehbaren Komplikationen wegen zusätzlicher Leitungen kam es beim Bau der unterirdischen Technikzentrale, die auch vom Restaurant Braui im UG des Gebäudes genutzt wird.

Eines der Nebenzimmer Hinterhaus. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22.03.2022)

Apéros, Seminare, Lesungen sowie Führungen

Nach der Gesamtsanierung soll das Am-Rhyn-Haus jetzt zu neuem Leben erwachen und öffentlich zugänglich sein. Einige Räume im ersten Obergeschoss des Vorderhauses werden als Büros und Gewerberäume ausgeschrieben. Die Räume im reussseitigen Hinterhaus sowie die Sala Terrena und der Festsaal im Vorderhaus an der Furrengasse können für Apéros, Festessen, Sitzungen, Seminare oder Lesungen gemietet werden. «Für die Säle im Vorderhaus gibt es schon viele Buchungen», sagt Barbara Meyer, Betriebsleiterin Rathaus und Am-Rhyn-Haus. Pro Halbtag kostet die Miete hier zwischen 350 und 450 Franken.

Für die Miete eines Saals im Hinterhaus mit Blick auf die Reuss muss man wohl mit rund 800 Franken rechnen. «Die Verordnung mit den Mietpreisen ist zurzeit beim Stadtrat in der Vernehmlassung», so Meyer. Die Stadtregierung wird die Räume auch für eigene Empfänge nutzen.

Hinweis: Tag der offenen Tür: Am Samstag, 2. April, können die sanierten und restaurierten Räume des Am-Rhyn-Hauses von 10 bis 15 Uhr auf einem Rundgang besichtigt werden. Der Eingang befindet sich an der Furrengasse 21. Der Eintritt ist gratis.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen