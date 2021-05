Stadt Luzern Am Schweizerhofquai gibt's nicht nur Rolex – dieser Bijoutier setzt auf andere Labels Trotz fehlender Touristengruppen blickt Martin Moser positiv in die Zukunft. Der Bijoutier setzte immer schon auf Einheimische und Individualtouristen – nun aber an einem neuen Ort. Sandra Monika Ziegler 22.05.2021, 05.00 Uhr

Am Schweizerhofquai 6 – im Gotthardhaus – hat ein alter Bekannter das Bijouteriegeschäft der Hofstetter & Berney AG übernommen, und zwar beinahe unbemerkt. Es ist Martin Moser. Der heute 56-Jährige gehört zu einem alteingesessenen Familienunternehmen. Denn Emil Moser senior übernahm am 1. Dezember 1921 am Kapellplatz 4 das dort ansässige Uhrenfachgeschäft Peter. Und Martin Moser gehört zur dritten Generation, die über 50 Jahre an der Hertensteinstrasse mit der Moser Uhren Bijouterie AG aktiv war. Die horrenden Mieten haben ihn jedoch vor vier Jahren aus der Altstadt vertrieben.

Die Hertensteinstrasse verliess er mit zwei vollgepackten Bananenkisten

Martin Moser hätte gut in Konkurs gehen können, doch das wollte er nicht, wie er erzählt. Das habe zwar finanziell stark aufs Familienbudget geschlagen, doch ein Konkurs wäre bei den Lieferanten nicht gut angekommen. Dafür hätte er auch zu viel Ehrgefühl gehabt, Konkurs sei nicht sein Geschäftsmodell. Er wickelte das Geschäft «korrekt» ab, wie er betont. Das Geschäft an der Hertensteinstrasse verliess er übrigens mit zwei vollgepackten Bananenkisten und der Idee für einen Neustart – irgendwann.

Und die Gelegenheit zeichnete sich ab. Denn von der bevorstehenden Geschäftsaufgabe am Schweizerhofquai wusste Moser schon länger, in seiner Branche machen solche Absichten schnell die Runde. Er behielt ein Auge drauf und blieb dran. «Letzten Herbst konnte ich nach langen Verhandlungen und auch mit Glück die Bijouterie übernehmen», beschreibt er den langen Weg bis zur Übernahme. «Die Vorbesitzer waren an diesem Platz seit 1971 tätig, aber an diesem Ort werden schon seit 100 Jahren Uhren und Schmuck verkauft», erzählt Moser weiter.

Martin Moser am neuen Standort am Schweizerhofquai 6 in Luzern.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. April 2021)

Der Stadt Luzern fehlen zwar momentan Touristen und somit potenzielle Kunden für exquisite Uhrenmarken. Doch das hat ihn nicht davon abgehalten: «Das beste Jahr war eh 2015, seither wurde es zunehmend harzig», sagt Moser und fügt an:

«Für mich spielt das jedoch keine so grosse Rolle, denn ich setzte immer auf heimische Kundschaft und Individualtouristen – und beides ist vorhanden.»

Der Tourismus werde nie mehr die Zahlen von früher erreichen, da müsse ein Umdenken stattfinden. Doch so oder so: Luzern ist immer eine Reise wert. Auf Gruppenreisen zu setzen, das war nie sein Ding: «Das machen die Geschäfte am Grendel besser.»

Früher bezahlte er 186'000 Franken Miete pro Jahr

Am Schweizerhofquai sei die Miete normal und der Mietvertrag auf zehn Jahre ausgelegt, das war in der Hertensteinstrasse nicht so. Zur Erinnerung: damals waren es satte 186'000 Franken pro Jahr oder 15'500 pro Monat. Fünfstellige Monatsmieten würden heute immer weniger gezahlt. Moser sagt:

«Hohe Mieten sorgen dafür, dass so viele Geschäfte leer bleiben. Die Vermieter kommen nicht drumherum, die Mieten zu senken.»

Im Gotthardhaus kam der Vermieter entgegen. Zu seinem Start im September sagt Moser: «Ich öffnete die Ladentüre und stehe seither im Geschäft.» Doch nun hat er Verstärkung. Seit April unterstützt ihn seine ehemalige Verkäuferin Andrea Spec. Sie absolvierte bei Moser an der Hertensteinstrasse die Lehre und war später auch seine Stellvertreterin. Hatte er Glück, eine solche Fachkraft zu finden? «Nein», sagt Moser und ergänzt: «In unserer Branche gibt es wegen der Pandemie keinen Fachkräftemangel. Es sind sehr viele gut qualifizierte Berufsleute auf dem Markt. Es ist eher umgekehrt, die guten Jobs fehlen.»

Das Geschäft am Schweizerhofquai. Bild: sam

Momentan kleben die vier roten Buchstaben «Sale» an den Schaufenstern, denn Moser will das Sortiment am Schweizerhofquai schrittweise anpassen und der Ausverkauf soll ihm dabei helfen. Gewisse Uhrenmarken werden nicht mehr im Angebot sein, dafür sind «kleinere und spannende Labels» wie Votum, Junghans, Max Bill oder Cornavin im Angebot:

«Kleinere Produzenten legen viel mehr Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Laden vor Ort. Dadurch entsteht Mehrwert für die Kundschaft. Sie sehen die Verkaufspunkte nicht als reine Warenschleudern.»

Im Sortiment sind auch Trauringe. Damit hatte er sich bereits am früheren Standort einen Namen gemacht. Ein, wie er sagt, «nie versiegendes Geschäft». Denn geheiratet werde immer – Pandemie hin oder her.

Damit sein Neustart nicht unbemerkt bleibt, werde er noch dieses Jahr mit einer neuen Beschriftung an der Fassade auf den Namen Moser aufmerksam machen – er hofft rechtzeitig zum 100-jährigen Bijouterie-Jubiläum der Familie, das im Dezember ansteht. Martin Moser zeigt sich rundum zufrieden am neuen Ort – er sieht die Zukunft nicht rosa, aber durchaus positiv.