Angetrunkener Autofahrer verursacht Auffahrkollision

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Baselstrasse in der Stadt Luzern eine Auffahrkollision zwischen drei Personenwagen. Eine Person wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Eine Atemalkoholprobe beim Verursacher ergab einen Wert von 0,8 Promille.

17.12.2021, 12.04 Uhr