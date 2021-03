Stadt Luzern Anwohner blockieren geplanten Skulpturenpark auf Dreilinden – Kunstsammler Robert Landau ist wütend Im ehemaligen Konservatorium will Multimillionär Robert Landau Werke seiner Sammlung zeigen. Die Stadt möchte mit ihm schon längst einen Mietvertrag abschliessen. Doch Nachbarn haben dies bisher verhindert. Simon Mathis 19.03.2021, 13.15 Uhr

Im Sommer 2020 kam es im idyllischen Dreilindenpark zu einem wehmütigen Abschied: Die Studentinnen und Studenten der Musikhochschule Luzern spielten zum letzten Mal in der Villa Vicovaro, wo die Hochschule fast 70 Jahre lang ihren Hauptsitz hatte. Mittlerweile ist die Hochschule in den Neubau neben den Südpol gezogen. Seitdem ist es still geworden um das ehemalige «Konsi», die Fenster sind dunkel und leer.