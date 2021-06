Astrid Rädel wird neue Co-Leiterin Städtebau Luzern

Stadt Luzern Astrid Rädel wird neue Co-Leiterin Städtebau Nachdem im Mai 2021 der neue Stadtarchitekt Pascal Hunkeler vorgestellt werden konnte, wird nun Astrid Rädel die zweite Co-Leiterin Städtebau. 28.06.2021, 10.44 Uhr

Jürg Rehsteiner, Stadtarchitekt und Leiter Städtebau, hat die Stadtverwaltung auf Ende Mai 2021 verlassen, woraufhin die Baudirektion entschied, zwei Stellen mit einem Pensum von je 60 bis 80 Prozent auszuschreiben. Nachdem im Mai 2021 Pascal Hunkeler als neuer Stadtarchitekt vorgestellt wurde, folgt ihm nun Astrid Rädel als Co-Leiterin Städtebau, so die Stadt Luzern in einer Mitteilung.

Pascal Hunkeler und Astrid Rädel Bild: PD

Die 55-Jährige wuchs in Zürich auf und hat nach ihrem Jurastudium an der Universität Zürich ihr Anwaltspatent in Luzern erworben. Danach lebte sie viele Jahre in Nidwalden als selbstständige Anwältin und vierfache Mutter. Ihre Stelle wird sie per 1. September 2021 antreten und nebst der Führung der Dienstabteilung auch für das Baubewilligungsverfahren zuständig sein. (rad)