Luzern: Auch 2022 wird Aussengastro-Betrieb erleichtert

Stadt Luzern Auch 2022 kommen Gastrobetriebe einfacher zu mehr Aussenfläche Betriebe erhalten auch im nächsten Jahr eine vereinfachte Bewilligung zur Nutzung von Boulevardflächen. Die Ausnahmeregelung gilt bis Ende Oktober 2022. Grund dafür ist die anhaltende Pandemie. Hugo Bischof Aktualisiert 17.12.2021, 12.25 Uhr

Sitzplatzerweiterung an der Burgerstrasse in der Stadt Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Oktober 2020)

Grosse Boulevardgastronomieflächen werden auch 2022 zum Luzerner Stadtbild gehören. Restaurants, Cafés und Bars in der Stadt Luzern dürfen weiterhin von einer vereinfachten Bewilligung zur temporären Nutzung von Flächen im Aussenbereich profitieren. Dies teilte die Stadt Luzern am Freitagvormittag mit. «Grund dafür ist die aufgrund der Pandemie aktuell weiterhin schwierige Situation im Gastrobereich», sagt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern. Ursprünglich wollte der Stadtrat 2022 wieder zum normalen Bewilligungsverfahren zurückkehren.

Die vereinfachte Bewilligungspraxis gilt seit dem Frühling 2020. Eine erneute Verlängerung der Bewilligungen im vereinfachten Verfahren ist nun auf Gesuch hin bis zum Ende der nächsten Sommersaison, dem 31. Oktober 2022, möglich. Die Gesuche müssen bis spätestens Ende Januar 2022 bei der Stadt eingereicht werden. «Die Stadt freut sich, damit einen pragmatisch ausgerichteten Beitrag an die Gastronomie zur Bewältigung der ausserordentlichen Pandemiebedingungen leisten zu können», heisst es in der Mitteilung. Im vergangenen Jahr waren laut Lütolf über 100 Gesuche bewilligt worden.

Gastrobetriebe müssen wieder reglementkonforme Gebühren bezahlen

Gemäss Lütolf werden ab 1. Januar 2022 für die temporäre Nutzung der Aussenflächen allerdings wieder die reglementkonformen Nutzungsgebühren verrechnet. Bisher hatte der Stadtrat den Gastrobetrieben 50 Prozent der Nutzungsgebühr erlassen.

Mit dem Einverständnis des Kantons wird gemäss Lütolf zudem Hand geboten, dass auch kleine Café-/Bar-Betriebe, Take-aways und Standbetriebe befristet bis Ende Oktober 2022 Aussenflächen und einzelne Parkplätze zur gastronomischen Bewirtschaftung nutzen dürfen. Entsprechende Gesuche müssen ebenfalls bis spätestens 31. Januar 2022 eingereicht werden. Erfreut über die Verlängerung des vereinfachten Verfahrens ist der Verein LU Luzerner Unternehmen. «Das ist ganz in unserem Sinn», sagt dessen Präsident André Egli. Der Verein vertritt Klein- und Kleinstunternehmer in der Region Luzern.

Für dauerhafte Erweiterung braucht es weiterhin ordentliches Gesuch

Wie vorgesehen weitergeführt werden die Baubewilligungsverfahren für die dauerhafte Erweiterung von Aussengastronomieflächen. Im Wissen darum, dass diese aktuell nur bis Ende 2021 bewilligt sind, habe man geprüft, an welchen Orten dauerhafte Erweiterungen «ermöglicht, in reduziertem Mass gewährt oder nicht genehmigt werden könnten», erklärt Lütolf. Gastronomie-Betriebe, die an einer dauerhaften Erweiterung ihrer Aussenbewirtschaftungsflächen interessiert sind, müssen weiterhin ein ordentliches Baugesuch einreichen – bis spätestens 31. Dezember 2021. Bislang sind gemäss Lütolf 66 solche Erweiterungsgesuche bei der Stadt eingegangen. Im Rahmen des Bewilligungsprozesses werden die Gesuche geprüft und öffentlich publiziert. Die Bewilligung erfolgt unter Vorbehalt allfälliger Einsprachen durch Anwohnende.