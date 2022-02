Luzern-Bahnhofstrasse: Fasnacht (fast) wie gewohnt

Sie sind bekannt für elektronische Musik an der Fasnacht und waren mit ihrem Wagen und ihren Partys vor zwei Jahren und 2019 vor der Hauptpost stationiert: die Monkey's. Jetzt zieht die Wagengruppe weiter vor das KKL. An der Bahnhofstrasse waren sie nicht mehr erwünscht, «weil es nicht gepasst hat», wie es die IG Bahnhofstrasse freundlich ausdrückt. Monkey's-Mitorganisator Shivan bestätigt dies und sagt: «Wir sind auch Fasnächtler, aber wir haben halt eine etwas andere Vorstellung davon.» Neben elektronischer Musik gibt's 80er-Sound mit Discoflair auf die Ohren, wie er es sagt. Und Besuch von einer Guuggenmusig, das dann schon. Laut Shivan wird eine Security für Ordnung sorgen.

Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, bestätigt, dass die Stadt Kenntnis hat vom neuen Monkey’s-Standort. Weil das Gebiet rund ums KKL auch an normalen Wochenenden als «sensible Zone» gelte, begrüsse man den Sicherheitsdienst. Die Organisatoren würden sich zudem um die Abfallbeseitigung kümmern. «Ob sich der Standort bewährt, wird sich zeigen – wir erachten es als Probelauf», sagt Lütolf.

Die Monkey's waren ursprünglich Unter der Egg aktiv, 2013 zogen sie zum Zöpfli. Nach Reklamationen von Anwohnenden und Fasnachtsgruppen wechselten sie zur Hauptpost – und nun also zum KKL. Der Monkey's-Wagen ist am Schmudo (ab

13 Uhr), Güdismontag (ab 13 Uhr) und -dienstag (ab 17 Uhr) jeweils openend in Betrieb, Rüüdige Samschtig von 13 bis

23 Uhr. DJ's u. a.: Sarina Ashley, Toni de Bass , Shabba + Daitan.