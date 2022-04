Stadt Luzern Auf dem Obergütsch kehrt das Mittelalter zurück Am kommenden Wochenende kann man sich in Luzern auf eine Zeitreise begeben: Der Mittelaltermarkt findet nach zwei Jahren Zwangspause wieder statt. Matthias Stadler 06.04.2022, 15.59 Uhr

Die Kleidung am Mittelaltermarkt in Luzern

darf auch mal ausgefallen sein. Bild: Corinne Glanzmann (8. April 2017)

Es sind aussergewöhnliche Gestalten, die einmal im Jahr Richtung Obergütsch pilgern: lange Haare, schwere Schuhe, Bärte und Röcke. Ihr Ziel: der Mittelaltermarkt in Luzern. Doch ist es schon eine Weile her, seit der letzte stattfinden konnte. 2019 war dies der Fall, die Pandemie zwang die Organisatoren daraufhin zweimal in die Knie. Nun atmet das OK auf, der Markt kann wieder durchgeführt werden.

Aurélien Véry, Präsident des Vereins «Mittelaltermarkt zu Luzern», kann es kaum erwarten:

«Der Markt hat schon gefehlt. Nun freue ich mich auch wieder auf die Reaktion der Besucher.»

Man habe lange mit der definitiven Zusage warten müssen, da nicht klar gewesen sei, wie sich die Pandemie entwickle. «Die Planungsunsicherheit stand uns ständig im Nacken. Wir mussten viele kurzfristige Entscheide treffen.»

Ein Fünftel weniger Stände

Das habe auch dazu geführt, dass der Anlass nun nicht so gross sei wie vor Corona. Mit gut einem Fünftel weniger Marktstände rechnet Véry, auch gibt es weniger Musikgruppen und Künstler zu sehen. Vor allem ausländische Standbetreiber – hauptsächlich aus Deutschland und Österreich – würden nicht nach Luzern reisen.

Trotzdem gibt es an der achten Ausgabe des Markts einiges zu sehen. An einem Stand werden Frisuren geflochten, ein anderer bietet handgestochene Tattoos an, zudem werden ein Drechsler und mehrere akustische Musikgruppen ihr Können vorführen. Und auch an die Jüngsten ist gedacht: Puppenspieler und Märchenerzähler sollen die Fantasie anregen. Neu dieses Jahr: Das Historische Museum Luzern und das Schloss Heidegg vermitteln den Kindern spielerisch Geschichte.

Freiheiten auf dem Obergütsch

50 Helfer, 35 Stände und ein Heerlager finden sich am Wochenende auf dem Obergütsch. Dass der Mittelaltermarkt dort stattfindet, und nicht beispielsweise in der einfacher zu erreichenden Luzerner Altstadt, hat mehrere Gründe, wie Aurélien Véry erklärt: «Wir haben vor der ersten Durchführung vor zehn Jahren relativ einfach Zugang zu diesem Privatgrundstück erhalten.» Zudem brauche der Mittelaltermarkt viel Platz; «auf dem Obergütsch sind wir viel weniger eingeschränkt».

Obwohl der Anlass, dessen Vorgänger das Mittelalterspektakel in Luzern und Kriens war, etwas abseits stattfindet, sei das nicht zwingend schlecht. «Denn wir sind gut mit dem ÖV erreichbar, und auch die Kulisse mit dem Pilatus im Hintergrund passt bestens», führt der Vereinspräsident aus. Die Organisatoren hoffen auf 2000 Besucher. Doch sei der Besucheraufmarsch immer sehr wetterabhängig: «2019 hatten wir schlechtes Wetter und entsprechend wenig Besucher.» Aber ein richtiger Mittelalterfan wird sich von ein paar Regentropfen kaum abschrecken lassen.

Der Mittelaltermarkt auf dem Obergütsch in Luzern ist am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr für alle Besucher frei zugänglich.