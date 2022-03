Luzern: Lillyane Trachsel räumt ihr Atelier und macht Pause

Stadt Luzern Künstlerin Lillyane Trachsel räumt ihr Atelier im Süesswinkel und macht mal Pause Die Luzerner Grafikerin und Malerin startet einen neuen Lebensabschnitt. Bilder, Foulards, Ketten oder Karten suchen neue Besitzer. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 08.03.2022, 11.45 Uhr

«Andere starten mit der Pensionierung mit Malen, bei mir ist es umgekehrt – ich höre nach 40 Jahren mit dem Malen auf», erzählt die Künstlerin Lillyane Trachsel beim Besuch in ihrem Atelier im Süesswinkel 7 in der Luzerner Altstadt. Mit der Pensionierung liess sich die 69-Jährige Zeit, doch jetzt sei sie reif dafür.

Ihr Wirken startete sie 1970 mit der Ausbildung an der Schule für Gestaltung in Luzern. Sie lebt für Farbe und Form. Bei den Farben dominieren die Rottöne in allen Varianten, mit schwarz könne sie nicht gut umgehen. Bei den Farbkombinationen gilt es mit Stimmung, Form und Bewegung eine Harmonie zu erzielen. Die Harmonie im Leben sei in diesen Zeiten mit dem Blick auf den Krieg in der Ukraine eine Herausforderung:

«Es braucht aber in solchen Zeiten einen Gegenpol und es ist gerade jetzt wichtig, das Positive zu pflegen und stärken.»

Die Grafikerin und Malerin Lillyane Trachsel in ihrem Atelier. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 4. März 2022)

Ein positives Gefühl empfängt die Leute in ihrem Atelier; umgeben von bunten Bildern in Mischtechnik, Ketten aus bunten Holzkugeln, Foulards mit Blumenmotiven oder Karten mit lustigen Gesichtern. Bereits seit September ist sie hier im Atelier am Sichten, Umordnen und dem Planen der Atelierauflösung:

«Unglaublich, was ich alles habe. Und in einigen Tagen ist es dann so weit. Am 11. und 12. März ist Totalausverkauf.»

Atelier wurde 1984 eröffnet

Auf die Ausbildung folgten diverse Jahre in Werbeagenturen, bis Trachsel 1984 ihr eigenes Atelier hatte. Sie konnte hier wirken, wie sie wollte, überhaupt habe sie den Luxus gehabt, ein Leben ganz nach ihrem Gusto zu führen. Sie wurde weder gedrängt, noch drängte sie sich selber. Ein Leben in Freiheit, wie sie zufrieden resümiert. Und Humor ist für sie die Poesie des Alltages.

Ihr Atelier ist im Süesswinkel 7, im MLG-Haus in der Luzerner Altstadt. Bild: Sandra Monika Ziegler

Sie sei ein durch und durch positiver Mensch, habe immer tun und lassen können, was sie wollte. Sie habe immer das Schöne gesucht, sagt Trachsel von sich, sei keine politische Malerin: «Meine Werke müssen guttun, die Seele berühren.» Sie war, wie sie betont, ein erwünschtes Kind:

«All die Probleme, die andere Kinder hatten, hatte ich nicht. Ich hatte ein Zuhause, mir war dort wohl. Das gab mir den Boden, auf dem ich heute noch stehe.»

Dunkle Momente hätte sie aber trotzdem erlebt, nur konnte sie diese gut ablegen: «Wäre ich ein Möbel, dann am ehesten eine Kommode mit unzähligen Schubladen. Wichtig ist dabei, die Richtigen offen zu haben.» Eigene Kinder hat sie nicht, ihre Kinder sind ihre Kunst und mit Blick auf die Atelierauflösung muss sie sie jetzt einfach gehen lassen.

Zum Zeichnen wurde Trachsel von ihrem Vater inspiriert. An Sonntagen wurde immer gezeichnet, eine schöne Kindheitserinnerung. Später kam das Malen dazu: «Ich wollte etwas machen, das ich nicht konnte. Und so kam es, dass ich am Morgen mit der Grafik Geld verdiente und am Nachmittag gab ich es aus zum Malen.» Sie konnte leben von der Kunst, manchmal besser, manchmal knapper. Allein musste sie das Leben nicht stemmen, an ihrer Seite ist Fritz. Wer von beiden genau der Fels in der Brandung ist, bleibt offen, einmal Lillyane, einmal Fritz.

Mit den technischen Kommunikationsmitteln ist Trachsel nicht so eins. «Nein, gar nicht.» Sie lacht und fügt an: «Ich bin analoger als analog, ohne WLAN und praktisch ohne Handy.» Zwar habe sie eine Nummer, vergesse das Ding häufiger als nicht und könne ausser abnehmen auch nicht viel damit anfangen. Ihr Tagesablauf ist getaktet: morgens zu Hause, nachmittags im Atelier, das reicht. Wer nach dem Motto «wer sucht, der findet» geht, wird zu Hause oder im Atelier Lillyane Trachsel antreffen. Die Öffentlichkeit ist nicht so ihre Sache. Doch sie hat auch dort ihre Spuren hinterlassen, sei es als Kreateurin eines Schutzengels der Luzerner Bäckerei Bachmann, als sie noch die Fasnachtsdeko für das Restaurant Rebstock machte oder tonnenweise Menukarten.

Aus diesen bunten Holzkugeln machte Lillyane Trachsel Ketten. Bild: Sandra Monika Ziegler

