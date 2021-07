Luzern: Apothekergärtli bei der Ufschötti wird zum Kulturgärtli

Stadt Luzern Apothekergärtli bei der Ufschötti wird tags zum «Kulturgärtli» – und nachts gesperrt Das Apothekergärtli auf dem Bootshallendach bei der Ufschötti wird in den Monaten Juli und August Kunstschaffenden aus Luzern und Umgebung als Open-Air-Atelier zur Verfügung gestellt. 09.07.2021, 09.53 Uhr

Das Apothekergärtli auf dem Dach der Bootshalle bei der Ufschötti. Bild: PD

Das Dach der Bootshalle bei der Ufschötti geniesst einen zweifelhaften Ruf: Das Apothekergärtli wurde in der Vergangenheit immer wieder als Problemort bezeichnet. Vor allem an den Wochenenden hielten sich nachts viele Personen auf dem Dach auf und störten dabei die Nachbarschaft durch ihre Lautstärke, wie die Stadt Luzern mitteilte.

Das Projekt Linkes Seeufer will das Dach der Bootshalle langfristig umgestalten, um eine Beruhigung der Situation zu bewirken. Mit dem Projekt «Kulturgärtli» hat die Stadt Luzern nun den ersten Testlauf einer solchen Umnutzung gestartet. Zusammen mit der IG Kultur Luzern wurde die Idee entwickelt, den Ort bis am 22. August als Atelierfläche für Kunstschaffende zur Verfügung zu stellen. Durch das Kulturgärtli erhielten diese die Möglichkeit, an einem spannenden Ort tätig zu sein und mit der interessierten Bevölkerung in Austausch zu kommen. Die Stadt Luzern stelle sich für die Nutzung des Dachs vor allem gestalterische Arbeiten wie Malen, Zeichnen oder Schreibwerkstätten vor.

Das Kulturgärtli öffnet seine Tore ab sofort jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr. Für die Bevölkerung stehe dabei das Apothekergärtli wie bis anhin zur Verfügung. Während der Nacht wird das Areal neu abgeschlossen und bewacht. Bereits im Spätsommer 2020 wurde das Areal vorübergehend nachts gesperrt, aber nur an Wochenenden. (mha)

Hinweis

Interessierte Kunstschaffende können sich online melden.