Luzerner Sportpreis 2021 für das OK Seeüberquerung Luzern

Stadt Luzern Auszeichnung für das Organisationskomitee des Vereins Seeüberquerung Luzern Der Luzerner Stadtrat würdigt mit dem Sportpreis 2021 das langjährige Engagement des OK Seeüberquerung Luzern für den Schwimmsport. Die Preisübergabe erfolgt anlässlich der Seeüberquerung am Sonntag, 22. August. 13.08.2021, 10.19 Uhr

Start zur Seeüberquerung. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18. August 2019)

Die Seeüberquerung Luzern feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. In den ersten beiden Jahren wurde der Breitensportanlass durch den Hochschulsport Campus Luzern (HSCL) durchgeführt. Seither liegt die Trägerschaft beim Verein Seeüberquerung Luzern, der 2013 zum Zweck der Planung und Durchführung der alljährlichen Seeüberquerung gegründet wurde. Die Gründungsmitglieder Carolina Lüthi und Hanspeter Lüthi engagierten sich bis zu ihrem Rücktritt 2021 mit Herzblut für den Verein. Das dritte Gründungsmitglied Marc Audeoud ist bis heute dabei und leitet aktuell den Verein, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Freitag.

Mit dem Sportpreis 2021 würdigt der Stadtrat das langjährige Engagement des Vereins sowie des OK Seeüberquerung Luzern für den Schwimmsport, die Prävention beim Schwimmen im offenen Gewässer sowie die Aufrechterhaltung des nachhaltigen und niederschwelligen städtischen Breitensportanlasses.

Sportpreis der Stadt Luzern Die Stadt Luzern vergibt jährlich den mit 5’000 Franken dotierten Sportpreis. Dieser ist Auszeichnung, Anerkennung und Ansporn zugleich. Mit ihm wird das Profil Luzerns als sportfreundliche Stadt gestärkt. Für eine Auszeichnung kommen Einzelpersonen, Gruppen, Projekte und Organisationen in Frage, die sich für den Sport, die Bewegungsförderung und die damit verbundenen Gedanken von Prävention, Gesundheitsförderung und gesellschaftlicher Integration engagieren.

Seeüberquerung ist ein fixer Bestandteil der Sportagenda der Stadt Luzern

Der Verein leistet einen wichtigen Teil zur Prävention hinsichtlich des Schwimmens im offenen Gewässer, heisst es in der Mitteilung weiter. Das OK versuche zudem, aktuelle Wassersporttrends (Wettkämpfe im Stand-Up-Paddling) in die Eventplanung aufzunehmen, damit die Seeüberquerung attraktiv, innovativ und auch künftig ein wichtiger und fixer Bestandteil der Sportagenda der Stadt Luzern bleibt.

Stadtpräsident Beat Züsli wird den Sportpreis 2021 im Rahmen der diesjährigen 10. Seeüberquerung am Sonntag, 22. August, übergeben. (zim)