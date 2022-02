Luzerne Fasnacht: Der Spirit der Partymeile Bahnhofstrasse

Lozärner Fasnacht Von Stübli-Feeling bis Aprés-Ski-Wahnsinn: Das ist der Spirit der Bahnhofstrasse An der Fasnacht ist die Bahnhofstrasse die Partymeile schlechthin. Was ist so toll dort? Und wer steckt hinter den teils imposanten Wagen? Zeit für eine Investigativ-Recherche. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.02.2022, 21.10 Uhr

Man liebt oder verschmäht sie: Die Bahnhofstrasse mit dem Jesuitenplatz ist während der Fasnacht die Partymeile schlechthin. Mehrere Dutzend Wagengruppen haben hier für knapp eine Woche ihre Heimat, wenn sie nicht gerade an einem Umzug mitmarschieren – oder mal eine Pause brauchen. Allein in der IG Bahnhofstrasse sind 43 Gruppen mit dabei. Weil das regierungsrätliche «Go!» für die Fasnacht pandemiebedingt allerdings erst kurz vor der fünften Jahreszeit kam, sind dieses Jahr «nur» 28 präsent.

Momoll, auf der Partymeile Bahnhofstrasse-Jesuitenplatz gibt's auch was zu futtern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Februar 2022)

Zum Beispiel der Wagen von Marlies (66) und Lukas (56) aus Littau. Seit 16 Jahren sind sie als Gruppe Axidum Radix vor dem Theater präsent. Es ist ein Stübli mit Vorhängen, Sitzgelegenheiten und sogar einem Heizstrahler. Das Interieur haben sie von der letzten Fasnacht beibehalten, «weil's so gemütlich ist», wie Marlies sagt. Zu trinken gibt's alles Mögliche – von Kafi Zwätschge bis Wodka – und in einer Mini-Küche brät Marlies Hamburger. «Die Kollegschaft macht die Bahnhofstrasse besonders», sagt Lukas.

Lukas und Marlies von Axidum Radix in ihrem Stübli. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Februar 2022)

Lukas und Marlies im Interview. Video: Roman Hodel (Luzern, 28. Februar 2022)

Schatzi, schenk mir ein Polaroid-Foto!

Ein paar Schritte weiter, an der Reuss, schwärmt auch Roli (39) von der Partymeile Bahnhofstrasse-Jesuitenplatz:

«Hier trifft man alle, man muss eigentlich nie vom Wagen weg.»

Zusammen mit fünf Kollegen bildet er die Gruppe Deschawü; sie betreiben einen Kafiwagen. Wer eintritt, wähnt sich in einem Alpstübli. An den Wänden sind Dutzende Polaroid-Fotos befestigt. «Wir fotografieren die Gäste, die mit uns feiern jeweils.» Deschawü gehört zur IG Jesuitenplatz. In dieser sind nochmals sieben Wagengruppen zusammengeschlossen. Roli sagt: «Bei uns spielen auch Guuggenmusigen, dann stellen wir unsere eigene Musik ab.»

Roli von Deschawü mit Gästen im Wagen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Februar 2022)

Musik ab Konserve kriegt man auf der Achse Jesuitenplatz-Bahnhofstrasse tatsächlich nonstop auf die Ohren. Von Schlager – logisch – über Disco und Oldies bis zu Technoidem und Rap ist alles dabei. Bei der «Gelateria», die entgegen ihrem Namen primär Flüssiges ausschenkt, genehmigen sich Denise (25) und Nicole (29) aus dem Bündnerland ein Heissgetränk – sie kommen immer zu diesem Wagen, weil sie einen der Betreiber kennen:

«Wir sind gerne hier, weil Aprés-Ski-Musik läuft – das ist für uns Heimat.»

Denise (links) und Nicole gehen immer an die Bahnhofstrasse, denn sie kennen einen der «Gelateria»-Betreiber. Video: Roman Hodel (Luzern, 28. Februar 2022)

Sie haben ein ausrangiertes Postauto zum «Gefängnis» umgebaut

Mit einer imposanten Anlage beschallen die Jungs von der Wagengruppe d'Hoseträger aus Luzern und Nidwalden ihre Gäste. Imposant ist nicht zuletzt ihr Gefährt selber: Ein umgebautes Postauto. «Das haben wir für 4000 Franken im Internet gekauft und in den letzten zwei Jahren umgebaut», sagt Adi (24). Herausgekommen ist ein ziemlich gförchiges Gefängnis. Laut Adi ist zwar nirgends mehr Party angesagt als hier an der Bahnhofstrasse, «dennoch legen wir Wert auf schöne Sujets und Kostüme und leisten so einen Beitrag für die Fasnacht».

D'Hoseträger in ihrem umgebauten Postauto, das jetzt ein Gefängnis ist. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Februar 2022)

Adi und seine Gruppe «d'Hoseträger» sind mit einem umgebauten Postauto an der Bahnhofstrasse präsent. Video: Roman Hodel (Luzern, 28. Februar 2022)

Von «immer verreckten Sujets» spricht auch Sven (29) von der Horwer Wagengruppe Egli Barone:

Und das sind vier der Egli Barone – Sven ist der Zweite von rechts. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Februar 2022)

Für diese Fasnacht haben die zwölf Männer das Sujet «Moonshine» umgesetzt. Hierfür kleideten sie ihren Wagen mit Holz und Fässern ein:

Der Moonshine-Wagen der Horwer Egli Barone. Nadia Schaerli

Gebaut haben sie ab November, obwohl da noch nicht klar war, ob es überhaupt eine Fasnacht geben wird. «Risiko halt», sagt Sven. Als Moonshine wird in den USA illegal hergestellter Schnaps bezeichnet. Das passt ja bestens zu Kafi Zwätschge und Holdrio. Wobei: «Dieses Jahr haben wir vor allem viel Bier gebraucht», sagt Sven.

Kein Wunder: Weil deutlich weniger Wagen präsent sind, ist der Ansturm der durstigen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf die anwesenden Gruppen umso grösser. Zumal sich am Güdismontag Tausende hier aufhalten. Gemäss Ivan Röösli (43), Präsident der IG Bahnhofstrasse ist die Stimmung trotzdem grossartig:

«Jetzt, wo die Coronamassnahmen gelockert wurden, wollen die Leute Spass haben. Und es sind viele darunter, die du sonst nicht an der Fasnacht siehst. Es ist einfach geil.»

Ivan Röösli, Präsident der IG Bahnhofstrasse im Interview. Video: Roman Hodel (Luzern, 28. Februar 2022)

Am späten Montagabend geht auf der Luzerner Bahnhofstrasse so richtig die Post ab. Was für ein Getümmel. Es lebe die Lozärner Fasnacht 2022!

Menschen, wohin das Auge reicht: Die Luzerner Bahnhofstrasse am Güdismäntig. Bild: Roman Hodel (Luzern, 28. Februar 2022)

