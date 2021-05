Nicht nur der ehemalige Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner hat die Dienstabteilung Städtebau verlassen. Auch der langjährige Leiter Baugesuche, Markus Hofmann, hat gekündigt. Seit 15 Jahren ist er auf diesem Posten tätig, vorher war er während fünf Jahren Sachbearbeiter. Er bestätigt, dass die hohe Arbeitslast sowohl für Kundschaft wie auch Mitarbeitende eine grosse Belastung sei. «Die Reorganisation erachte ich als grosse Chance für die Abteilung, mit einer neuen Kraft mit neuen Ideen auf meiner Position», sagt Hofmann, der künftig als Leiter Baubewilligungen bei der Stadt Sursee arbeiten wird.

Gemäss Hofmann ist die Fluktuation in der Dienstabteilung Städtebau in den letzten Jahren zwar gestiegen: «Den Hauptgrund sehe ich aber eher darin, dass wir vermehrt auch jüngere Personen angestellt haben.» Für Baudirektorin Manuela Jost (GLP) ist die erhöhte Fluktuation ebenfalls erklärbar. Letztere gehöre bei grösseren Organisationen wie der Stadt Luzern dazu. Durch die vom Stadtparlament gutgeheissene Erhöhung der Stellenprozente um 410 für die Bearbeitung der Baugesuche erwartet sie eine «nachhaltige» Entspannung der Situation. Einen Teil der Stellenprozente habe man mit der Aufstockung bestehender Pensen bereits besetzen können. Für den Rest laufen Inserate. Da auch die Nachfolge von Hofmann geregelt werden muss, rechnet Jost erst im nächsten Jahr mit der Vollbesetzung in der Abteilung Baugesuche. (hb/hor)