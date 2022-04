Stadt Luzern 41 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr: Besucher kehren ins Verkehrshaus zurück Im vergangenen Jahr besuchten 482’000 Personen das Verkehrshaus – deutlich mehr als 2020. Vor allem bei einer Gruppe ist der Anstieg markant. Matthias Stadler 11.04.2022, 16.46 Uhr

Das Verkehrshaus, wie es leibt und lebt: mit ausgefallenen Fahrzeugen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

2021 sei ein «schwieriges Jahr» für das Verkehrshaus gewesen, in dem das Unternehmen einen Verlust von rund 253’000 Franken eingefahren habe. Das schreibt das Verkehrshaus in einer Mitteilung, in der es Bilanz zum vergangenen Jahr zieht. Doch trotzdem zeigt sich das Unternehmen – zumindest teilweise – erfreut. Denn im ersten Jahr der Pandemie hat der Verlust noch bei rund 387’000 Franken gelegen. Auch der Nettoerlös hat sich erholt: 16,3 Millionen Franken, was einem Plus von 29 Prozent entspricht.