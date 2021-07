Kanton Luzern: Neue Beurteilungspraxis von illegalen Bauten

Bundesgerichtsentscheid Kanton Luzern passt Beurteilungspraxis für illegale Bauten ausserhalb der Bauzonen an In einem wegweisenden Urteil vom 28. April 2021 entschied das Bundesgericht, dass für illegale Bauten ausserhalb der Bauzonen keine Verjährungsfrist für die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes mehr gilt. Die bisherige Verjährungsfrist von 30 Jahren findet somit keine Anwendung mehr. 05.07.2021, 11.57 Uhr

Ein illegal in der Landwirtschaftszone erstellter Werkhof in Neuenkirch. Bild: Corinne Glanzmann (2. Dezember 2016)

Bis zum 28. April 2021 galt gemäss geltender Rechtsprechung der Grundsatz, dass bei illegal erstellten Bauten ausserhalb der Bauzonen nach 30 Jahren kein Rückbau mehr angeordnet werden durfte. Das Bundesgericht entschied Ende April, dass der rechtmässige Zustand in jedem Fall wiederhergestellt werden muss, auch wenn die Bauten vor mehr als 30 Jahren erstellt worden sind.



In Zukunft wird also bei laufenden und künftigen Baubewilligungsverfahren die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes unabhängig des Erstellungsjahrs beurteilt werden, wie der Kanton Luzern mitteilte. Bisher geduldete Bauten werden nur dann neu beurteilt, wenn an ihnen baubewilligungspflichtige Änderungen (Ausbau, Anbau, Umnutzung etc.) vorgenommen werden, wenn also ein neues Baugesuch erforderlich ist.

Das Bundesgerichtsurteil brachte noch in einer weiteren Frage Klärung: Gemäss Gericht muss aus Gründen der Verhältnismässigkeit für den Rückbau eines illegal erstellen Gebäudes eine angemessene Frist gesetzt werden. Allenfalls verbunden mit einem Nutzungsverbot. Die Gemeinde muss den Rückbau innert Frist anordnen. (mha)