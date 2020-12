Stadt Luzern Bevölkerung hilft Bruch-Kiosk und spendet 18'000 Franken Der Kiosk Edwin an der Klosterstrasse erlebt in diesen Tagen eine grosse Solidarität. 23.12.2020, 12.56 Uhr

Edwin Suter betreibt im Luzerner Bruchquartier seinen gleichnamigen Kiosk.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern,

(rem) Der Kiosk Edwin an der Klosterstrasse ist eine Institution. Das Geschäft gibt es seit 24 Jahren und hat sich zum beliebten Quartiertreffpunkt etabliert. Besitzer ist Edwin Suter. Doch Covid-19 geht auch am Kiosk nicht spurlos vorbei. So hätte er eigentlich sieben Tage die Woche offen, und das bereits ab 5.30 Uhr morgens. Nun musste er seine Öffnungszeiten anpassen.