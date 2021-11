Luzern: Initiative will mehr Velowege – auch im Stadtzentrum

Stadt Luzern Bis 2033 sollen 27 Kilometer sichere Velowege geschaffen werden – auch im Stadtzentrum Der Stadtrat plant ein Netz von «Velohauptrouten» quer durch die Stadt. Diese sollen pro Fahrtrichtung mindestens 1,8 Meter breit sein. Robert Knobel Jetzt kommentieren 05.11.2021, 16.05 Uhr

Velofahren in der Stadt Luzern ist oft mühsam und gefährlich: Auf den grossen Hauptstrassen sind die Velostreifen schmal oder gar nicht vorhanden, und auf Kreuzungen wie Bahnhof- oder Bundesplatz fehlen sichere Querungsmöglichkeiten.

Beispiel Alpenstrasse: Hier gibt es weder Veloweg noch Velostreifen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Oktober 2021)

Das soll sich ändern, findet Pro Velo Luzern. Die Organisation hat die Initiative «Luzerner Velonetz jetzt!» letztes Jahr mit 1600 Unterschriften eingereicht. Die Initiative fordert, dass innert zehn Jahren ein 20 Kilometer langes Netz an sicheren Velobahnen quer durch die Stadt realisiert wird. Die Anforderungen sind dabei hoch: Die Velobahnen sollen pro Fahrtrichtung mindestens 2 Meter breit sein und vom Fuss- und Autoverkehr getrennt geführt werden.

Selbst das Freigleis genügt den Ansprüchen nicht

Für den Luzerner Stadtrat ist dieses Ziel nicht realistisch. Dafür fehle schlicht der Platz. Wollte man die Initiative wortgetreu umsetzen, müssten private Vorgärten verkleinert oder gar Gebäude abgerissen werden. Zur Illustration: Selbst das Freigleis – heute ein Vorzeigebeispiel im Luzerner Velonetz – würde den Ansprüchen der Initiative nicht genügen, weil dort Fuss- und Veloverkehr teils gemischt geführt werden und den Velos weniger als 2 Meter pro Richtung zur Verfügung stehen.

Der Stadtrat lehnt die Initiative daher ab und präsentiert einen Gegenvorschlag, über den am 15. Mai 2022 abgestimmt werden soll. Der Gegenvorschlag sieht vor, bis 2033 ein Netz an Velohauptrouten quer durch die Stadt zu schaffen. Die Anforderungen sollen aber weniger streng sein: Wo nicht anders möglich, soll Mischverkehr weiterhin erlaubt sein. Zudem soll die Mindestbreite pro Fahrtrichtung 1,8 statt 2 Meter betragen.

Stadtrat will 27 Kilometer «Velohauptrouten»

Die Linienführung dieser künftigen Velorouten steht bereits fest. Sie erlaubt es, die Stadt aus allen Richtungen und Nachbargemeinden zu durchqueren. Das Netz an Velohauptrouten ist mit 27 Kilometern sogar deutlich länger von der Initiative gefordert.

Ein besonderes Augenmerk richtet der Stadtrat auf die Verbindung Richtung Reussbühl und Emmenbrücke. Heute steht dafür der Xylofonweg entlang der Reuss als Fuss- und Veloweg zur Verfügung. Da der Veloverkehr auf dieser Strecke in den letzten Jahren stark zugenommen hat, kommt es zu Nutzungskonflikten. Diese will der Stadtrat mit einer neuen, separaten Veloverbindung lösen. So soll eine der geplanten Velohauptrouten am anderen Reussufer, im Gebiet St.Karli/Friedental, verlaufen.

Neue Brücke über die Reuss

Auf der Höhe Reusszopf soll dann eine neue Velo-/Fussgängerbrücke gebaut werden. Damit wird es neu möglich, vom Stadtzentrum nach Emmenbrücke zu fahren, ohne den Xylofonweg benutzen zu müssen. Zudem entsteht eine neue Direktverbindung aus dem Gebiet Ebikon/Maihof nach Reussbühl und Emmenbrücke.

Das Freigleis teilen sich Velos und Fussgängerinnen sowie Fussgänger – gemäss Initiative wäre dies nicht erlaubt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. September 2020)

Das Velohauptroutennetz ist so aufgebaut, dass die grossen Hauptverkehrsachsen möglichst gemieden werden. Doch nicht überall stehen Quartier- und Nebenstrassen als Alternative zur Verfügung. Insbesondere am rechten Seeufer (Zürichstrasse/Haldenstrasse/ Schweizerhofquai) verlaufen die Velorouten auf Kantonsstrassen. Und diese kann die Stadt nicht nach eigenem Belieben umgestalten, sondern braucht den Segen des Kantons.

Die Stadt muss erst noch den Kanton überzeugen

Der Kanton hat bisher wenig Anstalten gemacht, die Situation für den Veloverkehr auf Hauptstrassen zu verbessern. Der für Mobilität zuständige Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) ist dennoch zuversichtlich: Der Kanton habe schliesslich die gesetzliche Aufgabe, ein Veloroutennetz zu planen.

«Ich glaube, dass wir bis in zehn Jahren überzeugende Resultate haben werden»,

so Borgula. Die Stadt werde bei der weiteren Planung eine aktive Rolle einnehmen und dem Kanton jeweils konkrete Umsetzungsvorschläge für die Umgestaltung von Kantonsstrassen präsentieren. Diesbezüglich hat die Stadt kürzlich einen ersten Erfolg erzielt: Sie erreichte eine deutliche Verbreiterung der Velospur auf der Löwenstrasse – und dies ohne Einbussen für den übrigen Verkehr.

Vorbild Löwenstrasse: Hier ist die Velospur in der Mitte neu 2,5 Meter breit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Oktober 2021)

Die Realisierung der 27 Kilometer Velohauptrouten kostet 19,5 Millionen Franken – über diesen Kredit wird im Dezember das Parlament und 2022 das Volk befinden. Im Kredit enthalten ist auch die Planung (nicht aber der Bau) der neuen Brücke über die Reuss beim Reusszopf.

Initianten kritisieren: Gefährliche Stellen werden nicht behoben

Und was sagt man beim Initiativkomitee zum Vorschlag des Stadtrats? «Grundsätzlich geht dieser in eine erfreuliche Richtung», sagt Korintha Bärtsch, Co-Präsidentin von Pro Velo Luzern. Sie befürchtet aber, dass der Gegenvorschlag nicht genügt, um alle gefährliche Stellen im städtischen Velonetz zu eliminieren. «Genau das bräuchte es aber, damit auch Kinder und Senioren in der Stadt gefahrlos Velo fahren können.» Ob die Initiative allenfalls zu Gunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen wird, sei noch offen, sagt Bärtsch.

Die Initiative «Velonetz jetzt!» wurde nicht nur in der Stadt Luzern, sondern auch in Kriens und Emmen lanciert. Dort läuft noch die Unterschriftensammlung.