Stadt Luzern Tausende Demonstranten, zwei Festnahmen und ein verletzter Polizist: So verliefen die beiden Kundgebungen Zwei Lager, zwei Demonstrationen. In Luzern wurde am Samstagnachmittag gegen die Verschärfung des Covid-19-Gesetzes und – mit viel weniger Publikum – gegen «rechte Hetze und Verschwörungsmythen» protestiert. Obwohl die Stimmung aufgeladen war, blieb es meist friedlich. Natalie Ehrenzweig 31.07.2021, 18.40 Uhr

Zwei Demonstrationen waren von der Stadt Luzern bewilligt worden. Am Mühlenplatz versammelten sich die Kritiker der Corona-Politik zur Kundgebung «Gemeinsam für Freiheit und Grundrechte – Nein zu den Covid-Verschärfungen» vom Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik:

Lockte zahlreiche Teilnehmer und Schaulustige an: Anti-Corona-Kundgebung in der Stadt Luzern. Video: CH Media

Beim Musik-Pavillon traf man sich von «Luzern ist bunt» (unter anderem die Gruppierungen RESolut, Seebrücke Luzern, Feministischer Streik Luzern, Juso, Antifa Luzern) organisiert zur Kundgebung «Gemeinsam gegen rechte Hetze und Verschwörungsmythen»:

Zwei Lager, zwei Demonstrationen. In Luzern wurde am Samstagnachmittag gegen die Verschärfung des Covid-19-Gesetzes und – mit viel weniger Publikum – gegen «rechte Hetze und Verschwörungsmythen» protestiert. Video: CH Media

Die Kritiker der Corona-Politik vermochten offenbar viel breiter zu mobilisieren. Beim Zug zum Inseli wurden auf der Seebrücke laut Josef Ender, Sprecher des Aktionsbündnisses, rund 4000 Teilnehmende gezählt – laut Polizei waren es 4500 bis 5000. Der Verkehr über die Seebrücke wurde für eine halbe Stunde gesperrt. Zur gleichen Zeit fanden sich zur beim Musikpavillon gemäss Polizei nur zirka 100 Personen ein.

Beide Kundgebungen hatten einen thematischen Schwerpunkt: Auf dem Inseli wollte man Impfzwang verhindern und für ein Nein zum zweiten Referendum zum Covid-19-Gesetz am 28. November werben. Sowohl die Reden handelten davon, wie auch zahlreiche T-Shirts und Schilder der Menschen, die sich hier versammelten. Die Organisatoren können für sich verbuchen, dass sie offenbar ein breites Publikum ansprachen. Schweizerdeutsch, Französisch, Italienisch, aber auch Hochdeutsch oder Englisch: Die Teilnehmenden kamen aus der ganzen Schweiz. Ältere, aber auch jüngere Leute, Familien versammelten sich;

Auch im Pavillon war klar, worum es ging: Man setzt sich gegen «Hetze von rechts und Verschwörungsmythen» ein. Hier war das Publikum deutlich jünger als auf dem Inseli. Schilder, T-Shirts oder Buttons hinterliessen aber an beiden Kundgebungen ein ähnliches Gefühl: Hier werden ganz viele Themen vermischt und die Frage, in was man sich in der entsprechenden Gruppe wirklich einig ist, stellte sich.

Klar, in der Sache liegen diese zwei Gruppierungen wohl meilenweit voneinander weg. Trotzdem: Auf beiden Seiten wird mit Grundrechten oder Menschenrechten argumentiert. An beiden Kundgebungen wurde getrunken, gekifft, gegessen, Musik gehört, getanzt. Und wahrscheinlich wünschen sich beide Lager, möglichst bald wieder ein «normales» Leben, was immer das dann ist.

Gerade aber der kleine Zusammenstoss auf dem Inseli zeigt das Dilemma der Situation: Während auf der Bühne die Rednerinnen und Redner ihre Auftritte hatten, stellten sich daneben einige Leute hin und skandierten gegen rechts, worauf einige die Massnahmen-Kritiker zurückriefen. Hier standen nun also auf beiden Seite Menschen, die sich gegenseitig den Faschismus-Vorwurf machten.

Die Situation eskalierte nicht, auch wenn die Stimmung aufgeladen war. Als die Polizei mit dem Wasserwerfer durchfuhr, war gleich «jetzt kommen diese Arschlöcher auch noch» zu hören und Mittelfinger wurden ausgestreckt. Laut Christian Bertschi von der Polizei wurden die Auflagen der Stadt von beiden Kundgebungen grösstenteils eingehalten. «Am Rande der Kundgebung wurde am Inseliquai ein Polizist von zwei Personen tätlich angegriffen und verletzt. Der Polizist musste durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden. Die beiden Personen wurden vorübergehend festgenommen», teilte die Polizei mit.

Bis zur Abstimmung über das Referendum gegen die Änderungen des Covid-19-Gesetzes am 28. November dauert es noch eine Weile. Dass die Befürworter und Gegner des Referendums in einem respektvollen Ton Abstimmungskampf betreiben, bleibt zu hoffen. Ob das Verhältnis der Pro- und Kontra-Stimmen entsprechend der Teilnehmendenzahl der heutigen Kundgebungen ausfällt, bleibt abzuwarten.