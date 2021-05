Stadt Luzern «Boa»-Areal Luzern: Die Post bleibt für weitere 10 Jahre Das frühere Kulturzentrum Boa soll auch künftig als Verteilzentrum der Post genutzt werden. Die Stadt verhandelt gerade mit der Post für eine Verlängerung des Vertrags. Robert Knobel 31.05.2021, 16.03 Uhr

Das Boa-Areal ist heute ein Verteilzentrum der Post. Pius Amrein

Die Schliessung der «Boa» am Geissensteinring warf 2006 hohe Wellen. Einige liebäugeln heute noch mit einer Wiederbelebung des Kulturzentrums. So etwa die Stadtluzerner SP, welche eine Interpellation zu dem Thema eingereicht hat. Die Antwort des Stadtrats macht indessen klar, dass sich an der aktuellen Nutzung der Liegenschaft so schnell nichts ändern wird: Zwar läuft der Vertrag mit der Schweizerischen Post Ende 2022 aus. Doch die Post wolle auch weiterhin am Geissensteinring ein Briefverteilzentrum betreiben. Es sei wichtig, dass sich dieses Zentrum an einem zentralen Ort in der Stadt Luzern befinde, so der Stadtrat.

Aktuell befinde man sich in Verhandlungen mit der Post für eine Vertragsverlängerug um 10 Jahre – also bis 2032. Der Vertragsentwurf sieht einen jährlichen Mietzins von 240'000 Franken vor (bisher waren es 200'000 Franken). Die Verhandlungen seien schon weit fortgeschritten, und die Post sei «mit den neuen Eckwerten einverstanden», so der Stadtrat.

Längerfristig kann sich der Stadtrat aber durchaus eine andere Nutzung vorstellen – etwa für Gewerbe oder Kultur. Dazu plane die Stadt eine Machbarkeitsstudie. Ein Entscheid über die künftige Nutzung des «Boa»-Areals sei gegen Ende des Jahrzehnts zu erwarten.