Velostation Bahnhofstrasse Stadt Luzern: Baugesuch liegt auf

Stadt Luzern Bodenheizung für Velos, marode Mauer und ein ungelöstes Auto-Problem: Die Details zur geplanten Velostation Bahnhofstrasse Das Baugesuch für die 19 Millionen Franken teure unterirdische Velostation liegt auf. Doch noch gibt es viele offene Fragen. Robert Knobel 04.09.2021, 05.00 Uhr

Sofern das Stimmvolk im Februar 2022 dem 19-Millionen-Projekt zustimmt, sollen die Bauarbeiten für die unterirdische Velostation an der Bahnhofstrasse im Frühling beginnen und rund zwei Jahre dauern.

Über eine Rampe gelangt man in das unterirdische Veloparking. Visualisierung: Stadt Luzern

Gemäss dem aufliegenden Baugesuch sollen in einem ersten Schritt der Theaterplatz und der hintere Teil der Bahnhofstrasse saniert werden, bevor der Bau der Velostation im vorderen Teil beginnt. Dazu wird die Bahnhofstrasse zwischen Hauptpost und Seidenhofstrasse fast vollständig ausgebaggert.

Für Autos gibt's kein Durchkommen mehr – und für Velos?

Für Fussgänger und Velos soll ein 4 Meter breiter Korridor entlang der Häuserzeile offen bleiben. Ob dieser für Velos durchgehend befahrbar bleibt, ist gemäss Stadt noch offen.

Klar hingegen ist: Für Autos wird die vordere Bahnhofstrasse während 18 Monaten nicht mehr passierbar sein. Das ist für all diejenigen relevant, die im Parkhaus Flora an der Seidenhofstrasse parkieren. Denn die Ausfahrt aus dem Parkhaus erfolgt heute via Bahnhofstrasse. Auch nach Eröffnung der Velostation soll dieses Verkehrsregime beibehalten werden. Doch während der Bauzeit braucht es eine Alternative.

Das aktuelle Verkehrsregime für die Bahnhofstrasse. Für die Parkhaus-Ausfahrten (grün/violett) braucht es neue Lösungen.

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder verlassen die Autos das Flora-Parkhaus auf demselben Weg, wie sie gekommen sind – über die Seidenhof-/Pilatusstrasse. Zwar hat der Stadtrat diese Idee als definitives Verkehrsregime kürzlich verworfen: Die Ausfahrt in die Pilatusstrasse würde dort grössere Umbauten erfordern und den Verkehr behindern. Als temporäre Massnahme während der Bahnhofstrassen-Sperrung wäre dies aber denkbar.

Die zweite Möglichkeit ist, die Autos aus dem Flora-Parkhaus über den Theaterplatz zu führen. Dies würde aber bedeuten, dass dieser Teil der Bahnhofstrasse nicht mehr vollständig autofrei wäre. Der Traum von der Flaniermeile wird während der Bauarbeiten für die Velostation ohnehin getrübt sein: Die Baustellenzufahrt wird wahrscheinlich über den Theaterplatz führen.

So soll der Theaterplatz nach der Sanierung aussehen. Eine Zeit lang könnte hier aber noch reger Auto- und Lastwagenverkehr herrschen. Visualisierung: Stadt Luzern

Welche Lösung für die Autos genau vorgesehen ist, weiss man bei der Stadt noch nicht. Gemäss Roger Schürmann, Bereichsleiter im Tiefbauamt, soll ab November ein detailliertes Verkehrsregime ausgearbeitet werden, in dem nicht nur die Parkhaus-Frage geklärt wird, sondern auch die Baustellenzufahrten und die Anlieferung der lokalen Geschäfte. Die Anrainer sollen eng in diese Planungen eingebunden werden. Zu klären gibt es auch die Frage, wohin die Hunderte von Velos verlagert werden, die heute auf der Bahnhofstrasse parkiert sind.

Hier soll die Baugrube für die Velostation entstehen. Doch wohin mit all den parkierten Velos? Bild: Boris Bürgisser

Optionen sind gemäss Schürmann zusätzliche Abstellplätze in den Seitenstrassen oder auf der Neustadt-Seite.

Muss der Wochenmarkt weichen?

Auch der Wochenmarkt wird von den Bauarbeiten stark betroffen sein.

«Hier werden verschiedene Optionen geprüft – bis hin zu einer kompletten Verschiebung des Markts an einen anderen Ort»

, sagt Schürmann.

Die unterirdische Velostation soll direkt mit der Bahnhofpassage verbunden werden. Der Durchbruch zum Bahnhof ist am Ende der Bauzeit vorgesehen. Konkret gelangt man von den Veloparkplätzen durch einen 30 Meter langen Gang unter der Hauptpost direkt in die Ladenpassage, gegenüber der Migros.

Grafik: Stadt Luzern

Es muss teils unter Wasser gebaut werden

Die Velostation reicht bis auf 2 Meter an die Reuss heran. Wegen des hohen Grundwasserspiegels müssen die Bauarbeiten teilweise unter Wasser erfolgen. Da das Grundwasser auch vom Pegel der Reuss abhängt, soll die Bodenplatte im Winterhalbjahr eingebaut werden, wenn der Grundwasserspiegel tief liegt.

Apropos Wasser: Der vergangene Sommer hat gezeigt, dass die Hochwassergefahr an der Reuss gross ist. Die Rampe, die zur Velostation führt, soll daher mit einem Mäuerchen geschützt werden. Dieses soll mindestens bis 435,25 Meter über Meer reichen – 2 Zentimeter über der Hochwassermarke von 2005.

Für den Brandschutz sollen auf der Bahnhofstrasse zwei Lüftungsklappen eingebaut werden, die im Brandfall geöffnet werden können. Eine erstaunliche Lösung hat die Stadt für die Schneeräumung gefunden: Da die Velorampe vom Winterdienst «nur ungenügend und nicht innert nützlicher Frist» geräumt werden könne, soll eine Heizung Abhilfe schaffen. Diese soll mit Fernwärme betrieben werden und die Rampe eisfrei halten.

Im Boden eingelassene Brandtore. Bild: Stadt Luzern

Das Reussufer ist unterspült

Unabhängig von der Velostation muss die Reuss-Ufermauer an der Bahnhofstrasse saniert werden. Diese ist nämlich stellenweise ziemlich marode. «Es besteht zwar noch keine Einsturzgefahr. Doch die auf Holzpfählen fundierte Mauer ist unterspült, die Holzpfähle liegen frei», sagt Roger Schürmann. Deshalb soll die Mauer bereits im kommenden Winter zwischen See- und Kapellbrücke erneuert werden.

Das Fundament der Ufermauer bröckelt. Bild: Stadt Luzern

Die Stützpfähle sind unterspült. Bild: Stadt Luzern