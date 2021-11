Breite Busspuren in der Stadt Luzern haben ihre Tücken

Stadt Luzern Breite Velospuren haben ihre Tücken – Polizei und Pro Velo empfehlen, sich rechts zu halten Auf der Löwenstrasse haben Velos so viel Platz wie sonst selten. Für Velofahrende ist teils unklar, wie sie damit umgehen sollen, was beim Überholen zu gefährlichen Situationen führen kann. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 14.11.2021, 18.53 Uhr

Der neue breite Velostreifen auf der Löwenstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Oktober 2021)

Normalerweise sind Velospuren so eng gestaltet, dass zwei Personen nicht nebeneinander fahren können. Also muss auf die Autospur ausgewichen werden, um zu überholen.

Anders sieht es bei der neuen, 2,5 Meter breiten Velospur auf der Luzerner Löwenstrasse aus. Es ist die erste Velospur nach den neuen Normen der Stadt Luzern. Hier haben Velofahrerinnen und Velofahrer viel Platz. Doch wie sollen sie damit umgehen? Einige fahren links innerhalb der Spur, andere in der Mitte oder auch rechts, wie ein Augenschein zeigt. Das führt dazu, dass links und auch rechts überholt wird, was sicherheitstechnisch nicht ideal ist.

Rechtslage ist nicht ganz eindeutig

Tatsächlich ist gesetzlich nicht abschliessend geregelt, wie man breite Velospuren korrekt befährt, heisst es auf Anfrage bei der Luzerner Polizei. Das Strassenverkehrsgesetz gebe in Artikel 26 die Grundregel vor, dass sich alle im Verkehr korrekt zu verhalten hätten, indem man andere nicht behindert und gefährdet. Aus Artikel 10 der Verkehrsregelverordnung könne man «das Gebot vom Rechtsfahren ableiten», wie Franz-Xaver Zemp, Leiter Fachstelle Verkehr bei der Luzerner Polizei, schreibt. Er fügt an:

«Gerade weil genügend Platz für zwei Velos vorhanden ist, schafft man mit dem Rechtsfahren Sicherheit für nachfolgende Fahrzeuge und ermöglicht den Schnelleren das Überholen.»

Für das Überholmanöver müsse dann unbedingt genügend Platz vorhanden sein, so Zemp. Es müsse «stets mit der notwendigen Rücksicht nach vorne und hinten ausgeführt werden». Im Zweifelsfall sei das Überholen zu unterlassen. «Es bewährt sich immer wieder, mit den Vorausfahrenden Kontakt herzustellen. Diese sollen nicht überrascht oder gar erschreckt werden. Wer keine Fahrradklingel am Velo hat, kann sich auch in anderer Form bemerkbar machen.» Die Klingel ist seit 2017, ausser für E-Bikes, nicht mehr zwingend vorgeschrieben, «aber nach wie vor ein praktisches und nützliches Hilfsmittel», so Zemp.

Die neue Fahrspur für Velos (Mitte) ist rund 2,5 Meter breit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Oktober 2021)

Pro Velo: Rechts überholen ist «eine Unsitte»

Bei Pro Velo Luzern hat man festgestellt, dass teilweise rechts überholt wird, wenn es die Platzverhältnisse erlauben, wie Co-Präsidentin Korintha Bärtsch sagt. «Das ist eine Unsitte, denn man ist sich das nicht gewohnt und es kann dazu führen, dass man erschrickt.» Pro Velo empfiehlt, nur links zu überholen. Um Platz zu lassen, sollten Velofahrende auf breiteren Velospuren entsprechend eher rechts fahren.