So geht die Luzerner Schmuckbranche mit der Coronakrise um

Stadt Luzern Bucherer sucht neue Kunden, kleine Werkstatt baut aus: So geht die Schmuckbranche mit Corona um Wie wirkt sich die Krise auf die Uhren- und Schmuckläden in Luzern aus? Ganz unterschiedlich, wie zwei Beispiele zeigen. Larissa Haas 04.01.2022, 19.30 Uhr

2020 wird als Jahr des Schreckens in die Geschichte des Tourismus eingehen, 2021 war nicht viel besser. Und die Pandemie ist weiterhin noch nicht ausgestanden. An einem Ort, wo die Abhängigkeit von ausländischen Gästen so gross ist wie in Luzern, hinterlässt das deutliche Spuren. Nehmen wir etwa den Schwanenplatz, das Sinnbild des Gruppentourismus in Luzern. Vor der Krise fuhren hier jährlich etwa 25'000 Reisecars zu, vor allem mit Gästen aus Übersee. In den letzten beiden Jahren war es lediglich ein Bruchteil davon. Die Zahl der Hotelübernachtungen sank um zwei Drittel. Das ist ein Drittel mehr als im Schweizer Durchschnitt.

Einheimische haben diesen Wegfall am deutlichsten an der gähnenden Leere auf den Strassen gespürt, die umliegenden Geschäfte an ihren Umsätzen: Die Bijouterien am Schwanenplatz verzeichneten laut einer Studie Umsatzeinbussen von satten 90 Prozent.

Bucherer setzt auf hochwertige Secondhandartikel

Was tun also, wenn die Kernklientel aufgrund äusserer Umstände, die nicht zu beeinflussen sind, schlagartig ausbleibt? Jedes Managementhandbuch rät in solchen Situationen, sich mit einem Strategiewechsel der veränderten Umwelt anzupassen.

Keine Cars in Sicht: der Schwanenplatz mit der Bucherer-Filiale. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 12. Januar 2021)

Dies tat auch Bucherer, eines der Flaggschiffe der Bijouterien am Schwanenplatz. Beat Schmid, Direktor der dortigen Filiale, sagt, dass Gäste aus Asien und den USA zeitweise praktisch zu 100 Prozent wegfielen. Deshalb sei der Fokus auf die lokale Kundschaft «mit vielen zusätzlichen Initiativen» verstärkt worden. So habe man etwa einen neuen Geschäftszweig entwickelt: den Wiederverkauf von Secondhanduhren, von der Firma als «Certified Pre-Owned» bezeichnet. Uhren aus Vorbesitz seien immer mehr gefragt und insbesondere für Einheimische interessant, bestätigt Schmid. Er betont, dass Bucherer damit «eine ganz neue Kundschaft» für ihre Bijouterie begeistern konnte.

Deutlich mehr einheimische Kundschaft in Luzern

Mit dem Wiederverkauf von gebrauchten Qualitätsuhren im Luxussegment antwortet das Traditionsgeschäft auf einen grösseren Trend, den man auch in vielen anderen Bereichen beobachtet: Noch nie war das Angebot an Secondhandartikeln so gross wie heute. Inzwischen gibt es sogar digitale Plattformen, auf denen Schmuck, Möbel und Kleider für einen bestimmten Zeitrahmen gemietet werden können.

Dies führt direkt zur zweiten Initiative, mit der Bucherer die lokale Kundschaft anlockte: den hybriden Onlinehandel. Ein verbesserter Shop und Online-Kundenservice erleichtern das virtuelle Stöbern. Bestellungen können bei Bedarf persönlich in der Filiale abgeholt werden. Mit dieser Shoppingmischform habe Bucherer einen Weg gefunden, zwei gegenseitigen Bedürfnissen gerecht zu werden: gesellschaftliche Schutzmassnahmen und das persönliche Einkaufserlebnis. Schmid sagt, dass der Zugewinn einheimischer Kundschaft in Luzern, verglichen mit den schweizweit über einem Dutzend anderen Bucherer-Standorten, besonders hoch sei. Wie viel Umsatzeinbussen mit diesem Strategiewechsel abgefedert werden konnten, will er allerdings nicht sagen.

Die Schmuckwerkstatt hat zusätzliche Mitarbeitende eingestellt

Die Schwierigkeiten, mit denen sich Bucherer konfrontiert sieht, sind Anita Lampart weitgehend unbekannt. Die Goldschmiedin hat kurz vor den ersten Schliessungen im Frühling 2020 die Schmuckwerkstatt im Werchlaubengässli von ihrem Vorgänger übernommen.

Goldschmiedin Anita Lampart in ihrer Schmuckwerkstatt. Dominik Wunderli (Luzern, 4. Januar 2022)

Obwohl Lamparts Atelier praktisch im Dunstkreis des Gruppentourismus liegt, kommen ausländische Gäste bei ihr «höchst selten» vorbei. Sie bediene ein ganz anderes Segment, dessen Fokus mehr auf Individualanfertigungen liege. Die Pandemie habe sich deshalb kaum auf ihr Geschäft ausgewirkt, im Gegenteil. Während die grossen Bijouterien mit Kurzarbeit und Entlassungen Geld einsparten, hat Lampart zwei Mitarbeiterinnen eingestellt.

Damit bestätigt Lampart, was auch Beat Schmid beobachtet hat: Die Lokalkundschaft investiert trotz Pandemie gern in Schmuck. Wieso dies so ist, darüber kann Lampart nur spekulieren. Eine ihrer Erklärungen: «Man hatte vielleicht wieder mehr Zeit, das persönliche Schmuckkästchen auszuräumen.» Bei einem Grossteil ihrer Aufträge handelte es sich nämlich um Umarbeitungen von Altgold; also dem Wunsch, aus Altem etwas Neues zu machen. Vielleicht hätten sich einige statt mit Reisen mit einem schönen Schmuckstück belohnt, fährt sie fort.

Mehr Aufträge für Hochzeitsringe

Hinzu kamen öfters Aufträge zur Anfertigung von Hochzeitsringen. Lampart sagt: «Anscheinend wurde wieder mehr geheiratet.» Damit dürfte die Goldschmiedin nicht ganz falschliegen. Nachdem es nämlich laut Statistik 2020 tatsächlich deutlich weniger Eheschliessungen gab, erholte sich diese Zahl insbesondere mit den Lockerungen in den Sommermonaten wieder.

Welche weiteren Schmuckstücke sich im zweiten Coronajahr als Trends herauskristallisiert hätten, sei schwierig zu sagen, meint Lampart. Filigraner Schmuck mit vielen Schnörkeln sei im Moment sehr gefragt. Dies sei jedoch eine Vorliebe, die schon länger anhalte. Auch Schmid verortet die Vorlieben der einheimischen Kundschaft eher mit einem langfristigen Blick. Für ihn ist etwa klar: «Diamantschmuck ist ein Dauerbrenner.»

