Bundesplatz Luzern: Schuhmacher Pini hört nach 50 Jahren auf

Stadt Luzern Bundesplatz: Schuhmacher Pini räumt nach 50 Jahren sein Geschäft Für Giovanni Pini ist Schluss. Damit endet eine lange Familientradition. Nun hat der passionierte Opernfan Zeit für Musik und Muse. Sandra Monika Ziegler 27.11.2021, 05.00 Uhr

Giovanni Pini in seiner Werkstatt. Bild: Manuela Jans-Koch

Da steht er in seiner Werkstatt am Bundesplatz 4a: Giovanni Pini, Orthopädie-Schuhmacher und eigentlich längst Pensionär mit seinen knapp 80 Jahren. In der Hand hält er rot-schwarze Schuhe, die Trägerin hat einen Beckenschiefstand:

Bild: Manuela Jans-Koch

Die ersten Schuhe, die die IV bezahlte, machte er 1971, damals war der Preis 689 Franken. «Solch ein Schuh mit allem Drumrum würde heute an die 4000 Franken kosten», erzählt Pini.

Am Bundesplatz hatte sein Vater Andrea, Jahrgang 1906, 1958 mit der Schuhmacherei begonnen, ab 1970 war Giovanni teilweise dort. Das Handwerk hat bei den Pinis Familientradition. Bereits sein Grossvater war Schuhmacher und machte die Formen für Bally. Und sein Vater, das zweitjüngste von 13 Kindern, trat in die Fussstapfen dessen Vaters. Und so auch Giovanni:

«Ich bin der letzte Pini und höre jetzt Ende November auf.»

Ende November schliesst das Fussorthopädie-Geschäft am Bundesplatz 4a. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. November 2021)

Stadtbekannt war Giovanni auch als «Jonny». Früher hatte er noch Gina – eine Schweizer Sennenhündin – im Schlepptau. Das Gespann Gina und Jonny war eindrücklich, sie verstarb 2014, seither lebt er ohne Hund. Doch wie kam es zum Namen Jonny? «Ganz einfach, meine Mutter nannte mich schon so.»

Jonny ist auch als Boxer bekannt und er war erfolgreich: 200 Kämpfe, einmal zu Boden und nie K.o., fasst er die Zeit zusammen. Zum Boxen kam er übers Ringen und den damaligen Trainer. Erstmals im Ring war er in Wettingen am 10. Dezember 1960. Er kämpfte in der Schwergewichtsklasse, denn er hatte immer zwei, drei Kilo zu viel für das Halbschwergewicht, das Limit war in dieser Klasse 81 Kilogramm. Deshalb kämpfte er im Schwergewicht und dort mit eher zu wenig, denn seine Gegner brachten meist 100 Kilo auf die Waage. Er sei auch nie Schweizer Meister geworden, obwohl er zweimal im Final gewesen sei: «Das erste Mal war ich zu nervös und das zweite Mal hatte ich Pech.»

Giovanni Pini schliesst nach 50 Jahren sein Geschäft am Bundesplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. November 2021)

Anekdoten aus Magglingen und Verona

Jonny erzählt gerne von früher, so auch die Geschichte von Magglingen: «Wir waren eingeschneit und es fuhr keine Bahn mehr. Da sind wir auf den Trainingstaschen runtergerutscht. Das haben die Taschen der anderen aber nicht ausgehalten und die Nähte platzten. Meine hatte einen speziellen Lederboden, den ich selber einnähte und so hielt sie.»

Seinen Lehrlingslohn, damals 10 Franken pro Woche, besserte er mit dem Montieren von hohen Absätzen auf: «Das war in Zürich im Niederdorf. Ich sah, wie einer sich mit den hohen Absätzen abmühte, da trat ich in die Werkstatt und zeigte ihm, wie's geht. Das hat dann der Chef gesehen und ich konnte über den Mittag dort einen Zustupf verdienen.»

Jonny ist ein grosser Opernfan, das wird ohrenfällig beim Betreten der Werkstatt. Klassische Musik erfüllt den Raum. «Allein in Verona habe ich über 50 Opern gesehen, davon ‹Aida› mindestens 10-mal. Doch jetzt gibt es nichts mehr Neues.» In Verona war er immer im edlen Restaurant 12 Apostoli anzutreffen und auch dazu gibt es eine Geschichte: «Wir wollten ‹La Traviata› sehen, doch als wir den Dirigenten gemütlich im ‹12 Apostoli› sitzen sahen, waren wir uns gewiss, die Oper wird abgesagt, das Wetter lässt es nicht zu.» Wetterpech hatten die Opernfans auch bei Puccinis «Turandot»: «Nach dem ersten Aufzug fing es an zu regnen, Unterbruch, dann ging es weiter, wieder Regen, wieder Unterbruch, am Schluss ging es bis morgens um drei.»

Schuhe sind «Johnnys» Leben. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. November 2021)

Ein Brand zögerte den Ruhestand hinaus

Nun kommt die Pensionierung. Warum erst jetzt? «Just als ich 65 wurde, brannte mein Budeli. Ja, und dann hiess es nochmals von vorne, sonst hätte die Versicherung einen Bruchteil gezahlt. Die Schleifmaschine und Pressmaschine mussten subito ersetzt werden. Als geräumt wurde, kam aber viel weg. Es wurde einfach die Mulde gefüllt, mit Leistenmass und alten Werkzeugen, die hatten keine Ahnung, was sie da weggeworfen haben.» Auch in den nächsten Tagen wird eine Mulde aufgestellt: «Eine Tonne Alteisen muss entsorgt werden. Walzen, Nähmaschine und Stanzmaschine konnte ich aber weitergeben, die werden nicht verschrottet.»

Giovanni Jonny Pini hält die letzten Schuhe, denen er den Schaft richten muss, in den Händen: «Das sind die Letzten, die ich noch mache.» Bild: sam

