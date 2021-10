Stadt Luzern: Caritas Luzern muss Restaurant Brünig schliessen

Stadt Luzern Caritas muss Restaurant Brünig schliessen Aufgrund der finanziellen Auswirkungen und Unsicherheiten der Coronakrise muss die Caritas Luzern das Restaurant Brünig aufgeben. Der Standort soll jedoch ein Begegnungsort bleiben, deshalb wird eine Nachfolge per Ende Januar 2022 gesucht. 01.10.2021, 09.00 Uhr

Das Restaurant Brünig an der Industristrasse 3 in Luzern. Bild: PD/Caritas Luzern

Das Restaurant Brünig in Luzern erlitt 2020 aufgrund der Coronakrise, der damit verbundenen temporären Schliessung, Einschränkungen und fehlenden Gästen, hohe Umsatzeinbussen. Trotz aller möglichen Massnahmen wie Kurzarbeit, Umstellung auf Takeaway und Anpassung des Angebots sind die Verluste 2021 weiterhin hoch, heisst es in einer Medienmitteilung der Betreiberin Caritas Luzern.

Nach ausführlicher Analyse, für die auch eine externe Expertin zugezogen wurde, seien Geschäftsleitung und Vorstand einstimmig zum Schluss gekommen, dass das Restaurant Brünig per Ende Januar 2022 geschlossen wird. Als Verein mit gemeinnützigem Zweck könne Caritas Luzern das finanzielle Risiko nicht mehr tragen.

«Es war ein schwieriger Entscheid», wird Daniel Furrer, Geschäftsleiter von Caritas Luzern in der Mitteilung zitiert. Denn in den letzten Jahren habe Caritas Luzern mit dem Restaurant Brünig nicht nur einen erfolgreichen Ausbildungsbetrieb, sondern auch eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Auch habe es sich in den drei Jahren seit der Eröffnung zu einem Treffpunkt für verschiedene soziale Schichten entwickelt.

Vier Entlassungen und eine Änderungskündigung

Unter den gegebenen Umständen müssen nach Angaben von Caritas Luzern vier Mitarbeitende entlassen werden. Eine weitere Person sei von einer Änderungskündigung betroffen. Eine solche liegt dann vor, wenn im Zusammenhang mit einer Kündigung eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu veränderten Bedingungen angeboten wird. Für alle Betroffenen werde ein Sozialplan eingerichtet. Zwei Lernende könnten intern in einem anderen Betrieb ihre Ausbildung weiterführen und für zwei Lernende werde intensiv nach einer Anschlusslösung in Partnerbetrieben gesucht.

Die Caritas Luzern ist mit dem Vermieter im Gespräch, um einen guten Übergang und eine Nachfolge zu planen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dabei sei es der Wunsch der Caritas Luzern, dass das Restaurant weiterhin als niederschwelliger Quartiertreffpunkt erhalten bleibe. (zim)