Die Tage des Luzerner Modegeschäfts Kofler sind gezählt: Nach 170 Jahren schliesst es Ende Januar 2022 alle seine Filialen. Über 100 Mitarbeitende bangen um ihre Arbeitsplätze – Kofler sucht Nachfolgelösungen. Das alles hat Josef Williner, Präsident der Luzerner City-Vereinigung, aus der Zeitung erfahren. Er sagt: «Ich bin schockiert über die Schliessung.» Immerhin handle es sich um ein traditionsreiches Familienunternehmen, das den stationären Detailhandel «in unserer Stadt stark mitgeprägt hat».

Das Hauptgeschäft von Kofler an der Pilatusstrasse. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Doch nicht nur das: «Kofler ist bekannt für sein ausgezeichnetes und vielseitiges Modeangebot, tolle Schaufenster, professionelle Beratung sowie Dienstleistungen», sagt Williner. Es sei ein Verlust für die Einkaufsstadt Luzern. Was er aber auch sagt:

«Bei jeder Schliessung hört man Hilfeschreie aus der Bevölkerung, nur tragen die Konsumenten eine Mitverantwortung an der ganzen Situation.»

Er meint die Online-Einkäufe bei den Giganten. «Deshalb müssen Läden ihr Sortiment auch digital anbieten», so Williner. Die Verschmelzung von digitalem und stationärem Handel werde weiter zunehmen.

Dass in der Altstadt selbst an Top-Lagen so viele Ladenlokale wie noch nie frei stehen, bereitet Williner zwar Sorgen, dennoch sieht er nicht schwarz: «Die zum Teil horrenden Mietzinse fallen – das ist positiv – und ich bin überzeugt, dass die Touristen zurückkommen und damit auch Mieter für die Lokale.» Denn was der stationäre Handel brauche, seien Frequenzen, «und die gibt es in Luzern hoffentlich bald wieder».

Nicht überrascht von der Schliessungsmeldung zeigt sich der Luzerner Detailhandelsexperte Gotthard F. Wangler, auch wenn er es «äusserst bedauerlich» findet: «Der Rückzug Koflers von der Weggisgasse und vom Grendel war der Anfang vom Ende.» Schade, denn Kofler sei während Jahrzehnten ein klangvoller Name für Damenmode der gehobenen Mittelklasse gewesen. Überrascht zeigt er sich hingegen von der Tatsache, dass noch keine Nachfolger für die Läden feststehen. «Die Standorte von Kofler sind alle top – für den Laden im Bahnhof brauche ich nur zum Telefon zu greifen», sagt Wangler, der schon mancher Kette ein Lokal in Luzern besorgt hat. Ohnehin sei Corona als Grund für das Kofler-Ende nur die halbe Wahrheit. Wangler:

«Die Pandemie war der Brandbeschleuniger, doch zum Verhängnis geworden ist dem Unternehmen wohl die kritische Grösse und der fehlende Onlineshop – ohne geht's heute nicht mehr.»

Das Luzerner Bahnhof-Shopping ist eine Goldgrube. Den ausgedehnten Öffnungszeiten sei Dank. Kofler belegt im Untergeschoss eine der grössten Ladenflächen, und dies seit der Eröffnung Ende der 1980er-Jahre. In einem weitaus kleineren Lokal befindet sich ausserdem ein Outlet-Geschäft von Kofler. Wer übernimmt? Gibt es eine Warteliste? Die SBB als Eigentümerin gibt sich zugeknöpft. Die Medienstelle schreibt dazu bloss: «Der Ausschreibungsprozess für die frei werdenden Flächen läuft. Weitere Angaben können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen.»

Kofler-Filiale im Bahnhof. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. August 2021)

Ein möglicher Kofler-Nachfolger im Bahnhof könnte die Migros sein. Ihre beiden Filialen im Westflügel (Daily) und im Untergeschoss (Supermarkt) sind klein. Zwar hat die Genossenschaft erst kürzlich ein Baugesuch zwecks Erweiterung des Supermarktes eingegeben, doch der Flächengewinn ist überschaubar. Ob die Migros Luzern Interesse an einer weiteren Vergrösserung hat, lässt Mediensprecherin Lisa Savenberg offen. Sie schreibt nur:

«Wir sind in regelmässigem Austausch mit dem Centermanagement des Bahnhofs.»

Betroffen ist die Migros Luzern auch als Vermieterin – Kofler betreibt seit 2010 ein grosses Geschäft im Stanser Länderpark. «Die Schliessung bedauern wir natürlich», so Savenberg. Um weiterhin einen attraktiven Landenmix anzubieten, starte nun eine Analyse zur Nachfolgelösung. An Interessenten mangle es nicht, Gespräche würden in Kürze aufgenommen. Sicher sei: Die Migros selber brauche keine zusätzlichen Ladenflächen.

Im Emmen Center ist das Luzerner Modeunternehmen seit der Eröffnung 1975 präsent. «Mit Mode Kofler verlieren wir einen langjährigen und treuen Partner, welcher über Jahrzehnte den Centerbetrieb entscheidend mitgeprägt hat», sagt Center-Direktor Roland Jungo. «Einerseits über sein kompetentes Sortiment und die gute Serviceleistung, andererseits über die Mitwirkung im Vorstand in der Mietervereinigung, die Firma Kofler stellte auch jahrelang den Präsidenten.» Er hoffe, dass für die Mitarbeitenden gute Lösungen gefunden würden. Und was passiert mit dem Lokal? «Wir sind zurzeit an der Evaluation von potenziellen Nachmietern und werden kommunizieren, sobald die Verträge unterzeichnet sind», so Jungo.

Mit einem Foto des Kofler-Geschäfts wirbt das Shopping Center Emmen (heute Emmen Center) 1975 für die Eröffnung. hor

«Es schmerzt immer, wenn ein Laden schliessen muss. Ich hoffe, es findet sich auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Lösung. Das wird nicht einfach, denn der ganzen Branche geht es nicht gut», sagt Markus Schulthess, Co-Präsident des Quartiervereins Hirschmatt-Neustadt. Koflers Hauptgeschäft befindet sich an der Pilatusstrasse, das Haus gehört Erben der Familie Kofler. «Für die Innenstadt ist es wichtig, was mit dem Ladenlokal geschieht», sagt er. Stehe es länger leer, habe dies negative Auswirkungen auf die Läden rundherum. «Immobilienbesitzer sollten deshalb Pop-up-Nutzungen zulassen wenn das Lokal nicht gleich wieder vermietet werden kann», so Schulthess und fügt an:

«Dies belebt das Quartier und oft entsteht so auch positiv Überraschendes.»