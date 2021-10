Luzerner Coronaskeptiker auf dem Prüfstand

Stadt Luzern Coronaskeptiker auf dem Prüfstand: Über die Paradoxie einer Bewegung Seit Monaten demonstrieren Massnahmenskeptiker fast jeden Montag in der Luzerner Altstadt gegen die behördliche Coronapolitik. Wochen vor der zweiten Abstimmung über das Covid-Gesetz ist die Stimmung zuweilen aufgeheizt. Ein Einordnungsversuch. Pascal Studer 23.10.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Luzerner Altstadt dunkelt langsam ein. Und je dunkler es am Grendel wird, desto lauter werden die Sprechchöre, die sich langsam vom Mühlenplatz aus nähern. Sicherheitskräfte stehen da, ein paar Schaulustige auch. Einer von ihnen beschimpft die demonstrierenden Massnahmenkritiker mit ausgestrecktem Mittelfinger. Die Antworten aus dem Menschenzug: ebenso gehässig, ebenso vulgär.

Gemäss Schätzungen der Luzerner Polizei laufen an jenem Septemberabend 150 Personen durch die Altstadt. Genauso viele werden es einige Wochen später Mitte Oktober sein, vergangenen Montag waren es noch 90. Die Demonstrierenden halten dabei Transparente mit Botschaften in die Luft, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden.

Seit März regelmässige Kundgebungen

Rechnet man zurück, hat genau vor einem Jahr die bislang tödlichste Coronawelle ihren Anfang genommen. Vom 1. November bis Jahresende starben gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) schweizweit täglich durchschnittlich 87 Personen in Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt waren es in diesem Zeitraum über 5300 Todesopfer.

Nun stimmt das Schweizer Stimmvolk am 28. November ein zweites Mal über das Covid-Gesetz ab. Oder genauer über Teile davon, denn die Vorlage wurde bereits im Juni mit 60 Prozent angenommen – in der Stadt Luzern lag der Ja-Anteil gar bei über 70 Prozent. Namentlich geht es in ein paar Wochen vor allem um die Ausweitung der Finanzhilfen, die Weiterentwicklung des Contact-Tracings, die Förderung von Tests und das Covid-Zertifikat. Letzteres erleichtere Auslandreisen und ermögliche bestimmte Veranstaltungen, schreibt das BAG.

90 Massnahmengegner waren am vergangenen Montag in der Stadt Luzern unterwegs. Die Kritik galt vor allem dem Covid-Gesetz. Bilder: Boris Bürgisser (18. Oktober 2021)

Schon seit geraumer Zeit hat sich dagegen Widerstand formiert. Auch die Kundgebungen in der Stadt Luzern finden nicht erst seit ein paar Wochen regelmässig statt. Der Luzerner Polizeisprecher Urs Wigger sagt: «Gemäss unseren Kenntnissen fingen diese Ende Februar, Anfang März an.» Wie viele Personen jeweils teilnehmen, darüber führt die Polizei keine Statistik. Wigger: «Als Einschätzung kann gesagt werden, dass die Anzahl Teilnehmender ganz unterschiedlich war. An den ersten Solidaritätsspaziergängen nahmen etwas über 350 Personen teil.» In letzter Zeit seien es aber bedeutend weniger gewesen.

Der Hebel zur Politik fehlt

Heterogen mit Hang zur Radikalität, starke Schwankungen bei der Anzahl Demo-Teilnehmender – aber dennoch ein erstaunlicher Durchhaltewille: Die massnahmenskeptische Bewegung ist schwierig einzuordnen. Aus einem quantitativen Blickwinkel lohnt sich dabei der Blick zurück, als Ende 2018 die Klimabewegung in der Schweiz Fahrt aufnahm. Damals mobilisierte die Jugendbewegung im ganzen Land, mit einem Höhepunkt in Bern, als rund 100'000 Menschen für eine bessere Klimapolitik einstanden. Auch in der Stadt Luzern haben bis vor Corona teilweise mehrere tausend Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten demonstriert.

Dass es sich dabei nicht nur um einen Trend handelte, zeigen die damaligen Verschiebungen auf dem politischen Parkett. So haben 2019 die Grünen im Luzerner Kantonsrat ihren Anteil auf 14 Sitze verdoppelt, mit Jonas Heeb schaffte es sogar erstmals ein Politiker aus der grünen Jungpartei ins Parlament. Auch die GLP und die SP, die sich ebenfalls für Umweltthemen starkmachen, konnten zulegen.

«Bewegung wird völlig überschätzt»

Auf diesen Effekt warte man bei den massnahmenkritischen Bewegungen bislang vergeblich. Darauf weist Tobias Arnold hin. Er ist Politologe und Mitglied der Geschäftsleitung von Interface Politikstudien, einem wissenschaftlichen Kompetenzzentrum mit Sitz in Luzern und Lausanne. Er betont: «Man darf die Bewegung nicht überschätzen.» So stünde die Parolenfassung der SVP – die Mutterpartei lehnt das Gesetz ab, die Luzerner Regionalparteien dürften bald folgen – nicht in direktem Zusammenhang mit den massnahmenkritischen Kreisen. Die SVP entscheide eigenständig und dürfe mit diesen nicht gleichgesetzt werden – auch wenn eine gewisse Überlappung bestehe. Arnold führt aus:

«Die Bewegung ist laut, hat aber vor allem eine indirekte Wirkung auf die Gesellschaft – unter anderem über die Medien.»

Auch der Politikwissenschaftler Marc Bühlmann von der Universität Bern sagt gegenüber dem Wochenblatt «Die Zeit»: «Die Corona-Gegner-Bewegung wird völlig überschätzt.»

Ähnlich sieht es der Extremismusforscher Dirk Baier. Der Vorsteher des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) nimmt etwa zur Einschätzung des Politologen Lukas Golder von der Politikforschungsstelle GFS Bern Stellung. Dieser ordnet das Wählerpotenzial der Bewegung bei 10 Prozent ein. Baier betont: «Ich denke, dass man so die Bewegung überschätzt.» Seine Begründung ist unter anderem, dass sich die verschiedenen Subgruppen «nicht so einfach unter einen Hut bringen lassen».

Zumal für ihn auch nicht absehbar ist, dass aus der Bewegung bald eine politische Partei entstehen könnte – denn mit zunehmender Kontrolle über die Pandemie löst sich auch die Grundlage der Bewegung auf. «Dann wird diese deutlich an Zulauf verlieren», erklärt er. Es ist paradox: Einerseits torpedieren Massnahmenkritikerinnen und -kritiker durch das Verbreiten faktenfreier Botschaften die Politik der Behörden (siehe Box), die das verfassungsmässig vorgeschriebene Ziel haben, die Pandemie zu bewältigen.

Diskriminierung und Rechtsgleichheit: Das Covid-Zertifikat unter der Lupe Die Massnahmengegner kritisieren im Rahmen des Covid-Gesetzes vor allem das Zertifikat. Dieses wird jenen ausgestellt, die geimpft, getestet oder genesen sind. Ein häufig genanntes Argument ist, dass das Covid-Zertifikat diskriminiere. Oder konkret: Die Gegnerinnen des Covid-Gesetzes werfen den Behörden vor, gegen das Diskriminierungsverbot und somit gegen die Bundesverfassung zu verstossen. Aus juristischer Perspektive ist dieser Vorwurf nicht haltbar. Dies sagen führende Schweizer Grundrechtsexpertinnen. So betonen etwa Regina Kiener und Daniel Moeckli von der Universität Zürich gegenüber der NZZ, dass die Zertifikatspflicht keine Diskriminierung ist. Der Grund: Eine Diskriminierung ist immer an ein sogenannt verpöntes Merkmal geknüpft. Das Verbot schützt also Menschen davor, wegen ihrer Hautfarbe oder ethnischer Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer Sexualität oder aufgrund ähnlicher Gründe benachteiligt zu werden. Zertifikat ist zeitlich befristet Wichtig dabei: Für die betroffene Person ist es nicht möglich oder nicht zumutbar, diese Merkmale zu ändern. Ein homosexueller Mensch kann beispielsweise nicht plötzlich entscheiden, heterosexuell zu werden – beim Impfstatus sieht dies anders aus. Auch die Verhältnismässigkeit werde eingehalten, so Kiener und Moeckli. Anfragen bei weiteren Rechtsexperten lassen den Schluss zu, dass diese Meinung in der Rechtslehre weitgehend Konsens sein dürfte. Ebenfalls in Artikel 8 der Bundesverfassung ist das Gleichheitsgebot verankert. Auch dieses verletzt das Zertifikat nicht. Die Erklärung: Die Gleichheitsmaxime umfasst bei sachlichen Gründen auch das Gebot der Differenzierung. Geht es etwa darum, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, muss der Staat Personen mit und ohne Zertifikat sogar unterschiedlich behandeln. Grundrechtlich muss eben nicht nur Gleiches gleich, sondern auch Ungleiches ungleich gehandhabt werden, so der Tenor aus der Rechtslehre. Würde der Staat bei den derzeitigen Umständen also alle Menschen gleich behandeln, würde dieser gegen das Gleichheitsgebot verstossen. Relevant ist zudem, dass gemäss Gesetzesvorlage das Zertifikat bis Ende 2022 befristet ist. Allerdings – auch dies lehrte die Pandemie – kann das Gesetz unter Einhaltung der Verhältnismässigkeit angepasst werden. (stp)

Andererseits sind die Skeptiker auf ein Fortdauern der Krise angewiesen – denn nur sie gibt ihnen letztlich ihre Daseinsberechtigung. Wie gross diese wirklich ist, wird sich am 28. November zeigen. Erste Indizien lassen sich bereits ableiten: Gemäss einer aktuellen Tamedia-Umfrage hat das Covid-Gesetz in der Bevölkerung mit über 60 Prozent eine ähnlich hohe Zustimmungsrate wie vergangenen Sommer. Nur die Wählerinnen und Wählern der SVP scheren aus und lehnen Stand jetzt das Gesetz deutlich ab.