Stadt Luzern Dank neuer Attraktion und schlechtem Wetter: Gletschergarten verzeichnet Besucherrekord Die neue Felsenwelt des Gletschergartens Luzern kommt beim Publikum gut an. Es verhält sich darin aber anders, als von den Machern erwartet. Beatrice Vogel 11.08.2021, 13.55 Uhr

Mitte Juli hat der Gletschergarten Luzern eine neue Attraktion eröffnet: die Felsenwelt, ein Rundgang durch das Felsinnere. Knapp einen Monat später kann Gletschergarten-Direktor Andreas Burri bereits eine erste, positive Bilanz ziehen: «Die Felsenwelt und das neue Gesamtpaket Gletschergarten kommen sehr gut an.» Zu den weiteren Neuerungen gehören die Erweiterung auf die Felsterrasse Sommerau, die Vergrösserung des Gartens und die aufgefrischte Ausstellung im Schweizerhaus. Auch das neue Suchspiel für Kinder laufe sehr gut: «Wir haben viel mehr Rubbeltalons herausgegeben als erwartet.»

Andreas Burri, Direktor des Gletschergartens. Bild: Patrick Hürlimann

Die gute Besucherresonanz spiegelt sich auch in den Zahlen: Im Juli und Anfang August verzeichnete der Gletschergarten täglich zwischen 800 und 1000 Besucher. Dazu beigetragen habe neben der neuen Attraktion auch das trübe Wetter. Zeitweise gab es eine Schlange bis zum Alpineum. Burri:

«An einem Spitzentag im Juli hatten wir sogar 1350 Gäste.»

Das ist ein neuer Rekordwert über die letzten Jahre. Zum Vergleich: In den Jahren vor Ausbruch der Coronapandemie verzeichnete der Gletschergarten während der Hauptsaison im Schnitt rund 500 Besucher pro Tag. Im Winter kommen in der Regel dreimal weniger Gäste. Bei den Besuchern handelt es sich mehrheitlich um Schweizer, darunter viele aus der lateinischen Schweiz.

Besucher bleiben länger im Museum

Laut Andreas Burri fällt auf, dass die Besucher länger im Gletschergarten verweilen als früher. Gemäss einer Erhebung vor rund zehn Jahren betrug die Verweildauer im Schnitt 50 bis 60 Minuten. Das reicht heute nicht mehr. «Damals gab es Leute, die nur das Spiegellabyrinth besuchten. Heute ist dieses eines von mehreren Highlights», sagt Burri. Dank der längeren Verweildauer werde auch das neue Bistro sehr gut besucht.

Die Hauptattraktion sei nun definitiv die Felsenwelt. Punktuell sei es darin zu technischen Kinderkrankheiten gekommen; diese seien jedoch alle lösbar gewesen, so Burri. In der Felsenwelt machte das Gletschergarten-Team zudem eine interessante Beobachtung:

«Viele Besucher gehen relativ schnell durch den Rundgang, dafür manchmal mehrmals.»

Dies erstaunt die Macher, die sich vorgestellt haben, dass der Weg eher langsam abgeschritten wird.

Bilder: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 15. Juli 2021) Bilder: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 15. Juli 2021)

Ein Grund dafür könnte sein, dass die Besucher in der Felsenwelt eher wenige Informationen erhalten und es keine künstlichen Ausstellungsobjekte gibt. Zwar bietet die Entdeckerkarte, die alle Gäste erhalten, Hintergrundinformationen. Doch die Wellenrippen des Urmeeres entdeckt man nur, wenn man sich Zeit lässt und die Felsen genau betrachtet. Angeschrieben sind diese nicht. Auch von den wechselnden Lichtprojektionen sieht man bei einem schnellen Durchgang nur einen Bruchteil.

«Allenfalls werden wir das Vermittlungskonzept noch etwas anpassen»,

sagt Andreas Burri. «Eine absolute Deutungshoheit wollen wir aber nicht einnehmen, denn jeder soll den Fels auf sich wirken lassen.» So weiss er etwa von einem Besucher, der die Felsenwelt in einem ersten Rundgang relativ schnell abschritt, während eines anschliessenden Bistrobesuchs die Entdeckerkarte studierte, und dann mit den zusätzlichen Informationen den Rundgang nochmals neu in Angriff nahm.

Stimmung während Corona «eher gereizt»

Besonders erfreulich sei grundsätzlich, dass in diesem Sommer unter den Besuchern eine entspannte Stimmung herrsche, sagt Burri. «Während Corona wirkten viele eher gereizt.» Seit Anfang dieser Woche habe sich der Ansturm übrigens ein wenig gelegt. «Wir spüren das gute Wetter und das Ende der Schulferien in einigen Kantonen.» Immerhin könne das Team nun ein wenig durchatmen, ergänzt er schmunzelnd.

Tag der Denkmalmeile am Samstag Am kommenden Samstag, 14. August, findet der «Tag der Denkmalmeile» im Bourbaki Panorama, beim Löwendenkmal und im Gletschergarten Luzern statt. Zwischen 9 und 18 Uhr werden bei den drei Monumenten Gratis-Führungen im Stundentakt angeboten. Eine Anmeldung zu den Führungen ist erforderlich. Der Eintritt ins Bourbaki Panorama ist an diesem Tag frei, für den Gletschergarten wird der normale Eintrittspreis erhoben. Weitere Informationen: www.gletschergarten.ch,

www.bourbakipanorama.ch sowie www.geschichte-luzern.ch.