Stadt Luzern Dank «Schützenchilbi» gibt es in Luzern doch «Putschi-Autos» und Schiessbuden Die «Lozärner Määs» ist zwar für dieses Jahr abgesagt, die Luzerner Bevölkerung kommt nun trotzdem in den Genuss von Marktständen und Karussellen. Im Rahmen des «Schützenfests 2020» vom 8. bis 17. Oktober wird eine «Schützenchilbi» betrieben. 18.09.2021, 14.23 Uhr

Dazugekommen ist es, als das Schaustellerpaar Zanolla eine Einladung für das Eidgenössische Schützenfest 2020 erhalten hat. «Weil es in den Kantonen rundherum möglich war, Chilbis in anderen Ausführungen zu veranstalten, haben wir nun auch versucht etwas zu realisieren», erklärt Lisa Zanolla gegenüber «zentralplus». Sie haben sich mit der Luzerner Messe und dem OK des Schützenfests in Verbindung gesetzt. Dann gab es grünes Licht für die «Schützenchilbi».

Für Chilbi-Freunde wird es in der Messehalle 2 Marktstände, «Putschi-Autos», Schiessbuden und Karusselle geben. Grössere Anlagen werden vor der Halle aufgestellt. Der Zutritt an das «Schützenfest» und die Chilbi wird nur Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat gewährt. Wer sich vor Ort testen lassen will, hat dafür auf dem Gelände Gelegenheit.

Zuversichtlich, dass Chilbi kostendeckend ist

Die Zusammenarbeit mit der Messe und der Schützenfestwoche sei laut Zanolla ein Glücksfall. So könne man die Organisation der Eingangskontrollen zusammenabwickeln und eine Abzäunung sei vorhanden. «So können sich kontrollierte Besucher frei zwischen den beiden Anlässen bewegen», so Zanolla.

Die Kosten für den Anlass seien zwar hoch, aber Zanolla ist zuversichtlich, dass die Chilbi kostendeckend durchgeführt werden kann. (red/Pilatustoday)