Luzern: Darlehen an Regionales Eiszentrum soll erneuert werden.

Stadt Luzern Darlehen von 2,12 Millionen Franken an das Regionale Eiszentrum soll erneuert werden Der Stadtrat will das bestehende zinslose Darlehen der Stadt Luzern an die Regionale Eiszentrum Luzern AG von 2,12 Millionen Franken für die Dauer von 20 Jahren erneuern. Damit sollen die Angebote langfristig aufrechterhalten werden. 31.08.2021, 11.00 Uhr

Vor 20 Jahren wurde die Eissportanlage aus dem Jahre 1960 gesamterneuert. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug 16 Millionen Franken und wurde mithilfe einer Kapitalerhöhung, Aktionärsdarlehen und A-Fonds-perdu-Beiträgen solidarisch von der Stadt Luzern zusammen mit neun umliegenden Gemeinden und den Eissportvereinen finanziert. Die Anlage mit dem breiten Sport- und Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie für die Eissportvereine und die Öffentlichkeit soll bis 2050 am heutigen Standort aufrechterhalten werden. Der Stadtrat will deshalb das bestehende zinslose Darlehen von 2,12 Millionen Franken an die Regionale Eiszentrum Luzern AG für die Dauer von 20 Jahren erneuern, wie die Stadt Luzern am Dienstag mitteilte.