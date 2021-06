Stadt Luzern Das «Château Gütsch» soll luzernerischer werden – erste Interessenten sind schon da Der neue Besitzer des «Château Gütsch» will das Schlosshotel wieder stärker in Luzern verankern. Das sei dringend nötig, findet der Luzerner Andreas Buholzer – und bringt sich gleich selber ins Spiel. Robert Knobel 18.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzte Woche wurde bekannt, dass das Schlosshotel Château Gütsch in Luzern den Besitzer wechselt: Alexander Lebedev verkauft das Haus an den russischen Investor Kirill Androsov.

Das Hotel-Restaurant Chateau Gütsch. Bild: Boris Bürgisser

(9. Juni 2021)

Lebedev besass das «Gütsch» seit 2007. Die Beziehung zwischen ihm und Luzern war nicht einfach. Das Hotel blieb anfänglich für längere Zeit geschlossen – für ein grosses Ausbauprojekt hatte Lebedev zwar eine Baubewilligung, doch das Vorhaben wurde nie umgesetzt. Auch die Verantwortlichkeiten für das Haus wechselten immer wieder. Öffentlichkeit und Stadtbehörden rätselten gleichermassen darüber, was denn auf dem Gütsch genau abläuft. Die Situation beruhigte sich dann etwas mit der Wiedereröffnung des renovierten Hotels 2014.

«Persönlichkeiten aus der Region» im Verwaltungsrat

Das «Château Gütsch», eigentlich ein Luzerner Wahrzeichen, vermochte sich in der Ära Lebedev nie so richtig in der Bevölkerung verankern. Genau dies will der neue Besitzer ändern: Der Verwaltungsrat der Château Gütsch AG solle künftig «mehrheitlich mit Persönlichkeiten aus der Region» besetzt werden, heisst es in einer Mitteilung. Zurzeit besteht der Verwaltungsrat aus Hoteldirektor Andreas Gartmann sowie dem englischen Geschäftsmann Michael Millership. Neuer VR-Präsident soll nun der Luzerner Rechtsanwalt Benno P. Hafner werden. Weitere Namen sind noch keine bekannt.

Die Absicht, das «Gütsch» stärker lokal zu verankern, stösst auf offene Ohren. Es gibt durchaus Luzerner Persönlichkeiten, die die Geschicke des «Gütsch» künftig gerne mitgestalten möchten. Zum Beispiel Andreas Buholzer, dessen Eltern das Old Swiss House am Löwenplatz aufbauten. Inhaber des Restaurants ist heute Buholzers Bruder Philipp, während er selber die Firma b_welcome AG führt. Diese ist spezialisiert auf die Beratung von Investoren, die im Tourismus- und Gastrobereich in der Schweiz aktiv sind oder es werden wollen.

Alexander Lebedev gab den Ausschlag

Dass Buholzer eine eigene Beratungsfirma gründete, hat direkt mit dem bisherigen «Gütsch»-Besitzer zu tun: «Eine Unterhaltung mit Alexander Lebedev war ausschlaggebend, dass ich den Mut fasste, mich selbstständig zu machen. Denn ich wurde in meiner Annahme bestätigt, dass Vorurteile und Missverständnisse die öffentliche Meinung beeinflussten», sagt Buholzer. Insbesondere Investoren aus Staaten wie China oder Russland würden in der Schweiz schnell auf Misstrauen stossen.

Tatsächlich war auch die Beziehung zwischen Milliardär Lebedev und der Luzerner Öffentlichkeit oft von gegenseitigem Unverständnis geprägt. Dies sei für alle Beteiligten nachteilig, sagt Andreas Buholzer – für den Besitzer und die Bevölkerung genauso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nun gelte es, aus der Vergangenheit zu lernen, sagt Buholzer.

«Bestimmt ist es auch im Interesse von Kirill Androsov, dass im ‹Gütsch› Leute das Sagen haben, die in Luzern verankert sind und deren Meinung in der Gastronomie Gewicht hat.»

Als Spross einer Luzerner Gastronomenfamilie, als Absolvent einer Hotelfachschule und mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung bringt er diese Voraussetzungen mit. «Mein Herz schlägt ganz speziell für das ‹Château Gütsch›, da wir dort früher immer unsere Familienanlässe feierten und ich schon als Kind durch die Gänge mit den eindrücklichen Rüstungen wandelte», sagt Buholzer und fügt hinzu: «Deshalb würde ich mich freuen, künftig meinen Teil zum ‹Gütsch› beizutragen.»

Welche Pläne der neue Besitzer mit dem Hotel Gütsch genau hat, wird er anlässlich einer Medienkonferenz am nächsten Mittwoch bekanntgeben. Bekannt ist bisher, dass das Hotel sanft renoviert und die Zimmerzahl erhöht werden soll. Zudem soll der Skulpturenpark neben dem Hotel aufgehoben werden.