Das Hotel Palace Luzern steht nun unter Denkmalschutz

Stadt Luzern Das Hotel Palace steht nun unter Denkmalschutz Es handelt sich beim Bau um den «Höhepunkt der Schweizer Hotellerie in der Belle Epoque», so die Denkmalpflege. 29.10.2021, 15.41 Uhr

Das Hotel Palace, fotografiert von der Ufschötti aus.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 30. März 2017)

Die Dienststelle Hochschulbildung und Kultur hat das Hotel Palace in Luzern in das kantonale Denkmalverzeichnis eingetragen. Das ist dem Kantonsblatt zu entnehmen. Das Hotel wurde in den Jahren 1904 bis 1906 nach Plänen des Luzerner Architekten Heinrich Meili-Wapf erbaut. Es repräsentiere