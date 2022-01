Stadt Luzern «Das Inseli ist der ideale Standort für die Määs» – oder findet sie bald auf dem Seetalplatz statt? Nicht nur aus Sicht der Luzerner Schaustellerin Lisa Zanolla gibt es keine Alternative zum Inseli. Für andere ist der Standort der Herbstmesse nicht in Stein gemeisselt. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 19.01.2022, 17.45 Uhr

Der Entscheid des Luzerner Stadtrats gegen die Lozärner Määs auf dem Inseli sorgt für grosse Enttäuschung. Allen voran bei Lisa Zanolla, Schaustellerin und SVP-Grossstadträtin: «Besonders enttäuscht bin ich, dass der Stadtrat keine Lösung vorschlägt.» Die Absage an die Herbstmesse bestätige ihre Skepsis gegenüber der Rhetorik des Stadtrats vor der Inseli-Abstimmung, als er offenbar blindlings von einer Chance für die Määs sprach.

Lisa Zanolla, Luzerner Schaustellerin und SVP-Grossstadträtin. Patrick Hürlimann (Luzern, 8. Oktober 2021)

Zanolla stützt aber die Aussage von Stadträtin Manuela Jost, dass eine Verkleinerung des Lunaparks auf dem Inseli für die Schaustellenden nicht zufriedenstellend wäre: «Der gute Mix aus Bahnen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wäre nicht mehr gewährleistet.» Eine Vergrösserung oder eine Aufteilung auf zwei Standorte kann sie sich ebenfalls nicht vorstellen.

«Die Lozärner Määs ist zwar in der Region sehr beliebt, hat aber nicht dieselbe nationale und internationale Ausstrahlung wie eine Basler Herbstmesse, die auf die ganze Stadt verteilt ist.»

Für Zanolla ist klar: «Das Inseli ist der ideale Standort für die Määs.» Diese Erreichbarkeit, Grösse und Infrastruktur finde man nirgends sonst in der Stadt. Wie sie sagt, will die SVP den Entscheid des Stadtrats nicht so stehen lassen, denkbar sei ein Vorstoss.

SGV: «Wir brauchen rund sechs Anhalteplätze»

Neben der Määs muss der Stadtrat auch die Haltekanten für Cars neu unterbringen. Diese sind für die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) und das KKL wichtig. Laut SGV-Geschäftsführer Stefan Schulthess steigt «ein wesentlicher Anteil der Gruppengäste» vom Car aufs Schiff um. Da es sich oft um Seniorengruppen handle, sei ein langer Fussweg nicht zumutbar. Wenn der Zugang zum Schiff zu kompliziert sei, entscheiden sich diese Gäste womöglich für einen anderen See. Schulthess:

«Wir brauchen deshalb gemeinsam mit dem KKL rund sechs Anhalteplätze für Cars im Perimeter Bahnhofplatz–Inseli.»

Ob das möglich ist, ist fraglich. Stadträtin Manuela Jost (GLP) schreibt auf Anfrage: «Ich erlaube mir die Zuversicht, zu äussern, dass die für KKL und SGV nötigen zwei Car-Anhalteplätze in der Nähe KKL/Inseli gefunden werden können.» Abklärungen laufen, noch vor den Sommerferien werde der Stadtrat Details aufzeigen können.

Freude bei der SP über grüne Oase

Erfreut über die grüne Oase, die auf dem Inseli entstehen wird, ist SP-Grossstadtrat Yannick Gauch, der 2017 Mitglied des Initiativkomitees der Juso war. Er betont aber: «Wir sind nach wie vor für eine Määs im Stadtzentrum und bedauern, dass sie im heutigen Umfang auf dem Inseli nicht mehr Platz hat.» Gauch ist aber zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird: «Die Entwicklung der Stadt Luzern bietet das Potenzial für einen noch besseren Standort der Määs.» Spontan nennt er die Bahnhofstrasse und den Theaterplatz.

Andere Parteien sind weniger zuversichtlich. Neben der FDP, die sich am Dienstag ablehnend zum Stadtratsentscheid geäussert hat, ist auch die Mitte «konsterniert», wie Fraktionschefin Mirjam Fries auf Anfrage sagt:

«Die Määs gehört auf das Inseli. Zudem muss es weiterhin Anhalteplätze für Reisecars geben.»

Wenn immer möglich, setze sich die GLP für eine Variante ein, bei der die Määs zumindest teilweise auf dem Insel bleiben könne, sagt Grossstadtrat Stefan Sägesser. Dennoch: «In einer so langen Planungszeit können sich die Voraussetzungen ändern. Auch können wir nachvollziehen, dass eine zufriedenstellende Erweiterung der Grünflächen mit dem benötigten Untergrund für schwere Lasten kaum zu vereinen ist.»

Mitte will Määs nach Emmen holen

Übrigens: Zu diesem Thema ist ein Blick nach Kriens lohnenswert. Dort wurde der Stadtplatz mit grosser Asphaltfläche gestaltet – damit die Chilbi dort stattfinden kann. Die Freude darüber hielt sich in Grenzen. Sollte die Stadt Luzern für ihre Herbstmesse keinen Standort finden, ist womöglich Emmen bereit, in die Bresche zu springen. Die Mitte Emmen reichte am Mittwoch ein Postulat mit der Forderung ein, der Gemeinderat solle mit den Verantwortlichen der Määs Kontakt aufnehmen und prüfen, ob es in Emmen einen geeigneten Platz gäbe – beispielsweise der Seetalplatz.

Der Seetalplatz – hier mit Riesenrad zur Eröffnung nach dem Strassenumbau – käme als Chilbistandort in Frage. Pius Amrein (Emmen, 16. Juni 2018)

