Stadt Luzern «Das ist heutzutage wirklich selten»: Der starke Schneefall fordert die Strassenarbeiter Über hundert Personen sind für die Schneeräumung in der Stadt Luzern zuständig. Der starke Schneefall mache aus den Einsätzen regelrechte Marathonläufe, sagt der zuständige Strasseninspektor. Simon Mathis 25.01.2021, 18.08 Uhr

Wer am Montagmorgen aus dem Fenster blickte, sah vor allem eines: Schnee. Für die einen ist das ein Grund zur Freude; für andere bedeutet der Schneefall, dass sie ausdrücken müssen. So etwa Silvan Baschung. Sein Arbeitstag begann am Montag um 5 Uhr. Baschung ist für das elfköpfige Team zuständig, das im Osten der Stadt Luzern Trottoirs und Treppen von Schnee befreit. Mit Kleintraktoren und Schaufeln machen die Mitarbeiter des Strasseninspektorats die Wege wieder begehbar. Wie etwa hier bei der Landschau-Terrasse neben dem Dreilindenpark:

Silvan Baschung (vorne) und Hermann Duss.

Bilder: Eveline Beerkircher (Luzern, 25. Januar 2021)

Da der Schneefall in den letzten Wochen besonders stark und durchgehend war, springen bei den Räumungen auch Mitarbeiter der Stadtgärtnerei ein. «Es ist schon streng», sagt Baschung. «Dass wir so häufig den Schnee wegräumen müssen, ist aussergewöhnlich.»

Unter Erschöpfung oder Schlaflosigkeit leide deswegen aber niemand, sagt er mit einem Schmunzeln. Auf mögliche Einsätze könne man sich schliesslich immer vorbereiten; niemand sei überrascht, wenn er am nächsten Morgen früh aus den Federn müsse. Ebenso sei man darauf vorbereitet, dass es bis und mit Donnerstag zu Einsätzen kommen könne.

Neuschneemenge in Luzern bisher durchschnittlich Vom Gefühl her wirkt der Schnee, der seit Anfang Jahr in Luzern fiel, wie eine Ausnahmeerscheinung. Messwerte zeigen jedoch, dass die Schneemenge bislang nur durchschnittlich ist. Das teilt das Bundesamt für Meteorologie auf Anfrage mit. Bisher fielen im Januar 23 Zentimeter Neuschnee – so eine provisorische Messung. Im Januar 2019 waren es insgesamt 22 Zentimeter, im Januar 2017 wurden 35 Zentimeter gezählt. 2020 und 2018 war der Januar schneelos. Messbaren Neuschnee gab es im Januar 2021 bisher an fünf Tagen. Auch das ist alles andere als ein Rekord. Im Januar 2019 gab es ebenfalls fünf Neuschneetage. In Januar 2017 schneite es an zehn Tagen, im Januar 2010 sogar an zwölf. Die bisher grösste monatliche Neuschneesumme in Luzern lieferte der Januar 1963 – mit 96 Zentimetern. Die Neuschnee-Messreihe für Luzern reicht laut Meteo Schweiz bis ins Jahr 1883 zurück. (sma)

Ein Teelöffel Salz pro Quadratmeter

Um die Schneeräumungen kümmerten sich in den vergangenen Wochen über hundert Personen. «Die derzeitigen Einsätze sind wie Marathonläufe», sagt Thomas Schmid, der das Stadtluzerner Strasseninspektorat leitet. «Dass es so viel und so anhaltend schneit, ist heutzutage wirklich selten.» Deshalb sei es zentral, die Prioritäten am richtigen Ort zu setzen. «Am wichtigsten ist natürlich, sichere Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen», so Schmid. In einem zweiten Schritt gehe es dann darum, die Schächte freizuschaufeln, um das Abrinnen des Wassers zu ermöglichen.

Die Salzstreuer sind mit Streucomputern ausgestattet, die eine sehr feine Salzdosierung zulassen. Im Normalfall werden etwa 6 bis 8 Gramm pro Quadratmeter eingestellt – das entspricht einem Teelöffel. Die gesamte Menge kann erst nach den Einsätzen eruiert werden, wenn der Verbrauch aller Fahrzeuge erhoben wurde.

Wegtransportiert wird der Schnee übrigens nur in Ausnahmefällen. Zwar gebe es mehrere mögliche Standorte, wo man eine Schneedeponie errichten könnte, sagt Schmid – so etwa auf der Allmend. «Aus ökonomischen Gründen verzichten wir meistens darauf.» Sinn ergebe ein Transport von Schnee zum Beispiel dann, wenn die Altstadt völlig zugeschneit wäre; dort gibt es nämlich keinen Platz für Schneerillen. Jeweils vor der Fasnacht habe man den Schnee von den gut besuchten Plätzen weggeschafft.

Der Ausnahme-Schneefall zieht die Strassen laut Schmid nicht zusätzlich in Mitleidenschaft. «Die Strassen werden vor allem durch Frost beschädigt, nicht durch Schnee. Wir rechnen deshalb nicht mit mehr Schäden.»

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung fallen diesen Winter nicht zahlreicher aus als in früheren Jahren. «Es gibt etwa zwanzig Meldungen pro Tag, einige von ihnen auch positiv», so Schmid. «Wenn man bedenkt, wie viele Einwohner die Stadt hat, kann man das auch als Kompliment sehen.» Hinweise darauf, wo noch Schnee liege, nehme man immer gerne entgegen; denn bei den Mengen sei es durchaus möglich, dass mal ein Ort vergessen gehe. «Wir sprechen hier immerhin von Tausenden Kubikmetern Schnee», sagt Schmid.