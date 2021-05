Stadt Luzern Das Motorschiff Europa kollidiert mit der Seebrücke Beim Manövrieren im Luzerner Seebecken ist es zu einer Havarie mit dem Motorschiff Europa gekommen. Das Ausmass des Schadens und ob Personen beim Unfall verletzt wurden, ist noch unklar. Ernst Zimmerli 16.05.2021, 13.48 Uhr

Am Freitag, ca. 12.45 Uhr, ist es zu einer Havarie mit dem MS Europa gekommen. Zum Unfall kam es nach Angaben von Augenzeugen, als das Motorschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) beim Landungssteg 1 in Luzern für seine Kursfahrt nach Flüelen (Abfahrt 13.12 Uhr) bereitgestellt wurde. Über den genauen Unfallhergang, das Ausmass des Schadens und ob Personen bei diesem Unfall zu Schaden gekommen sind, gibt es von der SGV und von der Luzerner Polizei noch keine Angaben. Die SGV gab auf Nachfrage keine Auskunft zum Vorfall und stellte Informationen für Montag in Aussicht.

Das Heck des MS Europa mit abgebrochenem Fahnenmast und der beschädigten Reling. Foto: Leserbild

In einem Video, das in diversen Social-Media-Kanälen kursiert, ist zu sehen, dass das Heck des MS Europa mit der Seebrücke kollidiert ist und die Reling des Schiffes dabei beschädigt wurde. Über allfällige Schäden an der Seebrücke gibt es keine Angaben.

Gemäss weiteren Aussagen von Augenzeugen war die Wasserpolizei vor Ort sowie Beamte der Luzerner Polizei auf dem Schiff. Des Weiteren seien zwei Ambulanzfahrzeuge vor Ort gewesen, wobei eines mit Blaulicht Richtung Luzerner Kantonsspital weggefahren sei.