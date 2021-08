Bauernhaus Ruckli in der Stadt Luzern wird jetzt abgebrochen

Stadt Luzern Das Rucklihaus im Wesemlin ist wertvoller als gedacht – doch für einen Schutz ist es nun zu spät Die Fassade täuscht: Das Bauernhaus Ruckli beherbergte eine historisch wertvolle Stube. Hätte man dies früher gewusst, wäre der Abbruch wohl nicht so einfach möglich gewesen. Simon Mathis 03.08.2021, 05.00 Uhr

Der Abbruch des Bauernhauses Ruckli im Wesemlin-Quartier bewegt die Gemüter; mehrere Luzerner bedauern den Verlust dieses geschichtsträchtigen Gebäudes. So schreibt eine ehemalige Bewohnerin des Hauses an unsere Zeitung: «Es ist eine Schande, so ein Haus und das Land dem Erdboden gleich zu machen.» Sie hoffe trotz allem, dass das Gebiet unter Denkmalschutz werde. Doch inzwischen haben die Abbrucharbeiten bereits begonnen.

Beim Rucklihaus am Abendweg 17 sind die Bagger aufgefahren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. August 2021)

Neben Kritik an der Eigentümerin – der Stadt Luzern – wird auch die Frage laut, weshalb ein solches Bauernhaus nicht im kantonalen Bauinventar verzeichnet ist. Gebäude, die in diesem Inventar aufgeführt sind, können nicht so einfach abgerissen werden, weil sie als historisch wertvoll gelten. Inventarleiter Mathias Steinmann sagt dazu: «Es ist keineswegs so, dass das Gebäude bei der Inventarisierung vergessen gegangen wäre.» Diese sei flächendeckend erfolgt. Die Krux sei aber, dass man sich bei diesem Prozess lediglich auf die Aussenansicht berufen könne. «Sieht man sich das Rucklihaus von aussen an, scheint eine Aufnahme ins Inventar tatsächlich nicht zwingend», hält er fest.

Die Stube stammt möglicherweise aus Kaplanenhaus bei der Hofkirche

Allerdings: Mit dem heutigen Kenntnisstand würde das Haus sehr wohl inventarisiert, betont Steinmann. Weshalb? «Weil eine Kurzdokumentation neue Erkenntnisse zu Tage gefördert hat», sagt der Denkmalpfleger. «Im Innern hat sich eine bemerkenswerte Stube erhalten, mit Elementen eines Renaissance-Täfer und dekorativer Tür, die älter sind als das Haus. Tür und Täfer stammen möglicherweise von einem Kaplanhaus bei der Hofkirche.» Der damalige Besitzer der Liegenschaft – Landwirt Johann Ruckli – soll dieses Haus gekauft haben und auf dem Wesemlin beim heutigen Standort wieder aufgestellt haben.

Einige Jahre später, 1878 und 1888, wurde dieses Ursprungsgebäude laut Steinmann vollständig umgebaut und erhielt sein heutiges klassizistisches Erscheinungsbild. «Die übrige historische Ausstattung wie Türen, Kachelofen, Buffet, Wanduhr, Stühle und Tische stammt aus der Zeit dieser Umbauten, also aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts», so Mathias Steinmann. Auch das sei in dieser Gesamtheit bemerkenswert.

Die neuen Erkenntnisse kommen zu spät

Die Situation ist paradox: Zwar ist mittlerweile klar, dass das Gebäude inventarwürdig ist. Aber diese Erkenntnis kommt zu spät. Denn da die neuen Informationen über die Innenräume des Rucklihauses erst nach dem Entscheid über den Abbruch vorgelegen sind, hatte die kantonale Denkmalpflege auch keine Möglichkeit mehr zu intervenieren.

Die Dokumentation, welche das wertvolle Innere beschreibt, wurde von der Bauherrin selbst in Auftrag gegeben – also von der Stadt Luzern. «Solche bauhistorischen und architektonischen Würdigungen werden beim Abbruch von historischen Gebäuden in Einzelfällen von Bauherren in Auftrag gegeben», erläutert Steinmann. Diese externen Gutachter gäben allerdings keine Empfehlungen ab, sondern verfassten lediglich eine Dokumentation und architekturhistorische Würdigung.

Das Rucklihaus ist innen bereits ausgehöhlt – vom historisch wertvollen Interieur ist nicht mehr viel übrig. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. August 2021)

Dies schreibt auch die Stadt Luzern auf Anfrage. Bei diesem «freiwilligen wissenschaftlichen Fachbericht» sei es nicht um eine Überprüfung des Abbruches gegangen, sondern um eine «Dokumentation im Hinblick auf den beschlossenen Abbruch», so Projektleiter Alfred Wegmann.

«Gemäss kantonalem Bauinventar ist das Gebäude weder als erhaltens- noch als schützenswert eingestuft. Der von der Stadt Luzern getroffene Umgang mit der Bausubstanz war somit korrekt.»

Gegenstände mit einem «gewissen historischen Wert» habe man zur Wiederverwendung ausgebaut. «So können zum Beispiel die Dachziegel für die Instandhaltung der Museggmauer verwendet werden», schreibt Wegmann. Er betont, dass die Stadt in Einklang mit dem Entscheid des Parlaments handle. Tatsächlich stimmte der Grosse Stadtrat im März 2021 einstimmig dem Bau drei neuer Schulmodule zu. Eines von diesen ist am Standort Abendweg 17 geplant und soll die Kapazität des Schulhauses Felsberg erhöhen.

Architekt bezeichnet Vorgehen der Stadt als «Vandalenakt»

Mit dieser Situation unzufrieden ist der Innerschweizer Heimatschutz (IHS). Dessen Geschäftsführer Marco Füchslin sagt auf Anfrage: «Der Stadt kann zwar nicht vorgeworfen werden, dass sie sich nicht gesetzeskonform verhält.» Die Praxis zeige aber, dass der Umgang mit der historischen Bausubstanz der Stadt Luzern «eher fragwürdig» sei.

Der Architekt Martin Jauch, dessen Vater das Felsbergschulhaus entworfen hat, zeigt sich auf Anfrage «erschüttert» über das Vorgehen der Stadt. Er nennt es gar einen «groben Vandalenakt», den sich ein Privater niemals erlauben dürfte. «Es ist höchst bedauerlich, dass das Gebäude trotz der neuen Erkenntnisse und ohne Not rückgebaut wird. Ein vergleichbarer Fall ist mir nicht bekannt – mir fehlen die Worte.» Die Argumente, welche die Stadt für den sofortigen Abbruch des Rucklihauses vorgewiesen habe, seien «fadenscheinig».