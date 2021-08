Stadt Luzern: Die Herausforderungen der «Neuen Bahnhofstrasse»

Stadt Luzern Das sind die Herausforderungen der «Neuen Bahnhofstrasse» Für 27 Millionen Franken will der Stadtrat die linke Reussseite aufwerten. Vor allem die geplante Velostation wird noch für Diskussionen sorgen. Simon Mathis 19.08.2021, 19.25 Uhr

Der Luzerner Stadtrat hat gestern einen Bericht und Antrag (B+A) vorgestellt, der zwei kontrovers diskutierte Projekte bündelt: Die Neugestaltung der Bahnhofstrasse und des Theaterplatzes sowie die unterirdische Velostation an der Reuss. Ein drittes Projekt sieht eine Aufwertung der Seidenhofstrasse vor. Dieses Dreierpack nennt der Stadtrat «Die Neue Bahnhofstrasse» – insgesamt sollen die Massnahmen gut 27 Millionen Franken kosten.

So soll die Rampe in die unterirdische Velostation dereinst aussehen. Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Für Gesprächsstoff sorgte jüngst vor allem die geplante Velostation mit Rampe vor dem Swisscom- und Raiffeisengebäude. 2020 wurde bekannt, dass die Station teurer wird als angenommen: die Kosten stiegen von 14 auf 17 Millionen Franken. Als Gründe nannte der Stadtrat den anspruchsvollen Baugrund direkt neben der Reuss und die Komplexität der Baustelle, die sich an einem intensiv benutzten Standort im Stadtzentrum befindet. Rechnet man die Betriebskosten der nächsten zehn Jahre dazu, summiert sich der Kredit für die Velostation auf 19,26 Millionen Franken. Auch die Neugestaltung der Bahnhofstrasse ist mit einem relativ grossen Preisschild versehen: 7,78 Millionen Franken. Das Projekt Seidenhofstrasse kostet 0,7 Millionen Franken.

Parkhaus Flora: Autos fahren weiter über Bahnhofstrasse Der vordere Teil der Bahnhofstrasse wird auch künftig nicht vollständig autofrei sein. Grund sind die Privatparkplätze im Innenhof bei der Hauptpost, aber auch das Parkhaus Flora. Ursprünglich war geplant, dass die Ein- und Ausfahrt ausschliesslich via Pilatus-/Seidenhofstrasse erfolgt. Doch diese Pläne sind jetzt vom Tisch: Die Autos fahren zwar via Pilatusstrasse zum Parkhaus, verlassen dieses aber weiterhin über die Bahnhofstrasse. Somit ändert sich an der Verkehrsführung beim Flora-Parking nichts. «Zumindest vorerst», wie Stadtrat Adrian Borgula sagt. Dafür gibt es mehrere Gründe: Würden Ein- und Ausfahrt über die Pilatusstrasse erfolgen, hätte dies umfangreiche bauliche Anpassungen an dieser stark belasteten Strasse zur Folge. Weil die Pilatusstrasse dem Kanton gehört, kann die Stadt darüber nicht selber verfügen. Zudem hätte die Seidenhofstrasse für Gegenverkehr ausgebaut werden müssen. (sma/rk)

Ein zweites Universum unter der Strasse

Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) betonte an der gestrigen Pressekonferenz denn auch, dass die Bauarbeiten nicht so einfach seien, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte: «Es handelt sich um einen grossen Umbau, unter dieser Strasse liegt ein zweites Universum mit zahlreichen Werkleitungen». Er freue sich sehr, der Bevölkerung nach längerer Wartezeit ein «ausgereiftes Projekt» vorstellen zu dürfen, das eine «schlicht und elegant gestaltete Promenade im Stadtkern» vorsehe, so Borgula.

Die geplante Allee soll zum Flanieren einladen. Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Geplant ist unter anderem eine Allee mit zusätzlicher Kastanienbaumreihe an der Reuss, unterm Strich sollen 29 neue Bäume gepflanzt werden. Zwischen den Bäumen ist eine Mergelfläche geplant. Zudem ist vorgesehen, den Theaterplatz auf das Niveau der Bahnhofstrasse anzuheben, sodass eine ebene, hindernisfrei begehbare Fläche ohne grosse Absätze entsteht. Ansonsten sollen die Eingriffe beim Theaterplatz klein bleiben, da die definitive Gestaltung erst mit dem Neubau des Luzerner Theaters erfolgt. Die Theaterbox soll voraussichtlich bis 2026 bestehen bleiben.

Obwohl der Stadtrat die drei Projekte zusammen denkt und ausführen will, wird das Parlament die jeweiligen Kredite unabhängig voneinander beraten. Das wird voraussichtlich im Oktober geschehen. Da der Kredit der Velostation über 15 Millionen Franken beträgt, unterliegt er dem obligatorischen Referendum. Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung wird am 13. Februar 2022 darüber entscheiden. Der Bahnhof­strassen-Kredit unterliegt hingegen nur dem fakultativen Referendum.

Kostenpflichtige Veloplätze sollen Bürgerliche mit ins Boot holen

Knacknuss wird das Finanzielle bleiben. Die Bürgerlichen haben ihre Unterstützung für die Velostation an den Wunsch geknüpft, dass die Benutzung der Station kostenpflichtig wird. Hier hat der Stadtrat teilweise eingelenkt: 700 der Abstellplätze sollen gratis, die übrigen 500 aber gebührenpflichtig sein. Letztere sind in einem separaten Teil der Velostation angesiedelt, der nahe beim Bahnhof liegt und dank Zutrittskontrollen zusätzlichen Diebstahlschutz bietet.

Der am Bahnhof nähere Teil der Velostation soll bewirtschaftet werden. Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Mit einem Einzeleintritt zwischen 1 und 2 Franken sowie einem Jahresabo von etwa 100 Franken soll die Stadt jährlich ungefähr 65'000 Franken einnehmen. Damit werden die Betriebskosten bestenfalls zur Hälfte gedeckt. Fraglich ist insbesondere, ob das CVP und FDP goutieren; zeigten sie sich doch schon im Vorfeld skeptisch.

Demgegenüber betont die Stadt, dass das Bewirtschaftungskonzept mittelfristig durchaus anpassbar sei. Die links-grünen Parteien andererseits hegen die Sorge, dass Gebühren die Attraktivität der Plätze mindert. Hier verweist der Stadtrat auf ein ähnliches Konzept im Bahnhof Basel, wo die Velostation trotz Kostenpflicht gut ausgelastet sei. Es gibt aber auch Gegenbeispiele: So kämpft die Velostation im HB Zürich trotz Preissenkungen nach wie vor mit einer tiefen Auslastung.