Stadt Luzern: Das Viktoria wird zum Südindischen «Dosa House»

Stadt Luzern Südindisches Essen ist in der Schweiz praktisch unbekannt – ein Luzerner Wirt will dies ändern Das Restaurant Viktoria im Luzerner Maihof-Quartier hat früher Cartouristen verköstigt. Jetzt setzt Shiva Balakrishnan auf Schweizer Gäste – mit «Dosa», veganen Pfannkuchen aus Südindien. Simon Mathis 21.12.2021, 12.00 Uhr

Die Coronapandemie hat das Restaurant Viktoria an der Stadtluzerner Maihofstrasse zu einem Kurswechsel bewegt. Seit fast 20 Jahren konzentriert sich Chefkoch und Geschäftsführer Shiva Balakrishnan auf Cartouristinnen und -touristen, die in der Schweiz Indisch essen wollen. «Am Wochenende konnten wir teils mehrere hundert Besucher begrüssen», berichtet Balakrishnan.

Corona hat diesem Geschäftsmodell einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Wir haben uns dazu entschlossen, einen neuen Weg zu gehen.» Das heisst: Weg von den grossen Gruppen hin zu den Einzelgästen, die er in seinem «Dosa House» an der Maihofstrasse 42 in Luzern begrüssen möchte.

Geschäftsführer und Koch Shiva Balakrishnan mit dem südindischen Gericht Dosa im neu eröffneten «Dosa House». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Shiva Balakrishnan stammt aus dem Süden Indiens. Dort arbeitete er als «Buffet Artist Chef»; er war also für das Anrichten und Dekorieren der Speisen zuständig. Vor einigen Jahren bekochte er sogar den indischen Präsidenten Ram Nath Kovind, als dieser auf einem Schweizbesuch war. Während des Lockdowns dachte Balakrishnan gemeinsam mit seiner Frau über eine Neuausrichtung nach. Ihm fiel auf, dass es in der Schweiz viele Restaurants gibt, die sich auf die klassische indische Küche aus dem Norden des Landes konzentrieren.

«Meines Wissens gibt es in der Schweiz aber kein Lokal, das sich lediglich auf südindische Gerichte spezialisiert.»

Fokus auf vegane Gerichte

Genau diese Lücke will Balakrishnan füllen. Kernstück seines Menus sind die sogenannten Dosa; eine Art Pfannkuchen aus Reis, der mit unterschiedlichen Füllungen erhältlich ist – etwa mit Kartoffeln oder Linsenpulver. Serviert werden die Dosa mit verschiedenen Saucen.

«Die südindische Küche ist auch als ‹Comfort Food› bekannt», so Balakrishnan. Dosa könnten morgens, mittags und abends verspeist werden. Die Gerichte seien gesund und in den meisten Fällen vegan. Das sei ein grosser Vorteil: «Die nordindische Küche muss meist mit einigem Aufwand auf vegan getrimmt werden, während die südindische meist bereits vegan ist.» Um den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden, biete er aber auch Gerichte mit Fleisch an.

«Dosa» wird mit unterschiedlichen Saucen serviert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Weniger Tische im Restaurant

Das «Dosa House» hat bereits Anfang November eröffnet – mit spürbarem Erfolg, wie Balakrishnan sagt. «Neue Gäste interessieren sich für uns.» Das Restaurant spreche sich zurzeit auf den sozialen Medien herum. «Jedes Wochenende besuchen uns Leute aus Basel, Zürich oder anderen Schweizer Städten.» Etwas leerer sieht es im «Dosa House» unter der Woche aus, in Luzern ist der Bekanntheitsgrad also etwas kleiner. Der Grund: Die Stadt Luzern habe kaum Einwohner, die ursprünglich aus Indien stammen.

Überhaupt: «Dosa sind hierzulande praktisch unbekannt. Fast nur Inderinnen und Inder kennen diese Spezialität – und Leute, die auf Indienreise waren.» Balakrishnan wäre deshalb «sehr froh darüber, wenn wir mehr Luzernerinnen und Luzerner bei uns begrüssen dürften». Das ist nicht nur so daher gesagt: Mit sichtlicher Freude erzählt er von diversen Schweizer Gästen, denen die Dosa geschmeckt haben. Anlässlich der Neueröffnung wurde auch die Innenausstattung angepasst und aufgewertet: Im Saal stehen jetzt weniger Tische, das Mobiliar ist grösstenteils neu. Auch selbst gemalte Bilder hat Balakrishnan aufgehängt.

Die Coronapause habe er dafür genutzt, das Wirtepatent zu erlangen, erzählt Balakrishnan. Man merkt: Er hat alle Fäden in der Hand. «Egal, ob wir für 500, für 50 oder für 5 Leute kochen: Die Qualität muss durchs Band hoch sein. Dafür bin ich als Chef verantwortlich.»

Im Dosa House hat es jetzt weniger Tische, das Mobiliar ist grösstenteils neu. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

